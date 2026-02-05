La Comunitat sigue hoy en alerta amarilla por viento aunque anotará un ascenso de las temperaturas

Archivo - Una persona sujeta su chaqueta que está siendo arrastrada por el viento en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana permanece este jueves en alerta amarilla por viento aunque anotará un ascenso de las temperaturas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, el cielo estará muy nuboso y podrían registrarse precipitaciones esta tarde en el interior de la autonomía y en el tercio norte, en general débiles.

La cota de nieve en el interior de la Comunitat descenderá de más de 2.000 metros, bajando a 1.600-1.800 metros al final del día. Por su parte, las temperaturas subirán, localmente notable.