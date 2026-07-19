La Comunitat tendrá este domingo cielo poco nuboso con polvo en suspensión y temperaturas sin cambios

Archivo - La Comunitat Valenciana tendrá este domingo cielo poco nuboso con polvo en suspensión y temperaturas sin cambios. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana tendrá en general este domingo cielo poco nuboso, con intervalos matinales de nubes bajas en el litoral y prelitoral, según indica la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para esta jornada.

Asimismo, señala que en el interior de la provincia de Valencia habrá nubosidad de evolución diurna con probabilidad de tormentas localmente fuertes por la tarde, con rachas de viento muy fuertes y granizo. La Aemet no descarta que estas se extiendan de manera aislada al litoral.

La Comunitat seguirá teniendo este domingo polvo en suspensión. Por lo que respecta a las temperaturas, la predicción meteorológica precisa que se mantendrán sin cambios, salvo un ascenso de las máximas en el interior de Valencia.

Por lo que respecta al viento, la Agencia Estatal de Meteorología indica que será flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a este y sureste, con intervalos de moderado por la tarde.