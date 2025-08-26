La Comunitat tendrá este martes temperaturas mínimas con ligeros cambios y máximas en ascenso en el interior de Valencia

Archivo - Imagen de archivo de un día soleado y con pocas nubes. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana registrará este martes temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas que irán en ascenso en el interior de la provincia de Valencia y que se mantendrán con cambios ligeros en el resto de la autonomía, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para esta jornada.

En la ciudad de València se esperan temperaturas mínimas de 23 grados y máximas de 31, mientras que en la capital alicantina se prevé la misma mínima y máximas de 33. En Castelló de la Plana la temperatura mínima será de 22 grados y la máxima de 32.

El cielo estará poco nuboso, salvo intervalos de nubes bajas que se pueden dar en el sur de la provincia de Valencia a primeras y últimas horas de este martes.

La Aemet señala que no se esperan fenómenos significativos y que el viento será flojo de componente norte en el litoral de la mitad sur de la Comunitat Valenciana y de dirección variable en el resto de este territorio las primeras y últimas horas, tendiendo en general a componente este por la tarde.