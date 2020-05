La Comunitat trasladará a Sanidad su "preocupación" por el gasto en mascarillas

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana trasladará al Ministerio de Sanidad su "preocupación" por el gasto que tienen que afrontar algunos hogares en mascarillas, tras decretar el Gobierno su uso obligatorio siempre que no se pueda garantizar la distancia de dos metros.

"La mejor mascarilla es la distancia, lo sabemos desde el principio", ha recordado la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en la rueda de prensa sobre la evolución del coronavirus.

Barceló ha reconocido que es una cuestión que tiene que abordar el Ministerio porque "es un gasto importante en algunos hogares", aunque no ha concretado si la Generalitat repartirá otra remesa gratuita de mascarillas.

Ante posibles confusiones sobre cuándo usarla, ha defendido seguir el sentido común cuando no se pueda guardar la distancia. "Si voy caminando, voy sola y no hay aglomeraciones, no pasa nada; si voy a centros o calles más estrechas, es más difícil", ha ilustrado.

Por tanto, "el criterio lo tiene que tener cada persona". "No vamos a poder mantener la distancia siempre; no porque no queramos, porque el espacio físico no lo permite, utilicemos la mascarilla", ha insistido la titular de Sanitat.