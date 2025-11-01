La Comunitat Valenciana ampliará su espacio expositivo en World Travel Market y presentará una nueva campaña promocional

La Comunitat Valenciana asiste a la 'World Travel Market' de Londres con más espacio expositivo y una nueva campaña promocional - GVA

VALÈNCIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de Turisme Comunitat Valenciana, refuerza este año su presencia en la World Travel Market (WTM) 2025 de Londres, donde contará con más espacio expositivo, una nueva campaña promocional y una agenda de trabajo centrada en la desestacionalización y la sostenibilidad.

La Comunitat Valenciana aprovechará este certamen internacional, que se celebra del 4 al 6 de noviembre, para presentar la nueva campaña de publicidad y su adaptación para el público británico, así como su plan de lanzamiento en medios, ha detallado la administración autonómica en un comunicado.

Esta campaña se complementará con acciones destacadas en Londres, como inserciones en prensa y publicidad exterior en puntos estratégicos como Paddington Station y Leicester Square.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha avanzado que la Comunitat Valenciana asistirá a una nueva edición de la WTM, "a la que se han destinado 970.000 euros, preparados para seguir fortaleciendo nuestra posición como uno de los destinos preferidos por el mercado británico".

"Se mantendrán más de 20 reuniones con agencias, touroperadores, asociaciones y líneas aéreas como Jet2, Easyjet, Lufthansa City Center, Explore, Voyages Jules Verne o la IAGTO (International Association of Golf Tour Operators), entre otras", ha desgranado.

En esta edición de la feria de Londres, Turisme Comunitat Valenciana contará con un estand propio de 397 metros cuadrados de exposición --70 metros más de superficie que en 2024--, donde se podrá mostrar toda la oferta turística, realizar presentaciones y facilitar las reuniones de negocio entre empresas, destinos y operadores.

En el espacio de la Generalitat participarán más de 30 destinos y empresas de la Comunitat. En concreto, asisten 25 coexpositores, entre asociaciones, ayuntamientos, empresas y entidades turísticas de la Comunitat Valenciana. Además, estarán representadas las siete marcas turísticas de la Comunitat, con la asistencia de Turismo de Castellón, Visit Valencia, Valencia Turisme, Visit Benidorm, Costa Blanca, Alicante y Elche.

Además, en el marco de la feria también se ha organizado para el martes 4 de noviembre un desayuno con prensa británica y española para presentar los principales datos de la evolución del mercado turístico hacia la Comunitat, y en especial del turismo británico, así como las principales novedades de la oferta turística del destino.

Igualmente, el miércoles 5 de noviembre se celebrará en Londres una presentación a agentes y operadores británicos promocionando la Comunitat Valenciana como destino gastronómico; un acto que incluirá una degustación gastronómica.

Asimismo, el jueves 6 de noviembre Turisme Comunitat Valenciana presentará en el estand de la Comunitat Valenciana en WTM la nueva campaña de publicidad, su versión inglesa y su plan de lanzamiento en medios.

TENDENCIA ALCISTA DEL TURISMO BRITÁNICO

El turismo británico representa casi el 25 por ciento del turismo internacional en la Comunitat Valenciana, con unos 3 millones de visitantes anuales. En 2024 creció un 10,8% y en 2025 "sigue la tendencia alcista", con un incremento del 2,8% hasta septiembre, con la llegada de cerca de 2,39 millones de turistas británicos en los primeros nueve meses del año.

Respecto al gasto turístico, los turistas procedentes del Reino Unido han realizado en la Comunitat Valenciana un desembolso hasta septiembre de 2.590 millones de euros, un 3,9% menos que en el mismo periodo del 2024.

La Generalitat ha apuntado que los británicos, pese a la presión inflacionista del país, siguen viendo las vacaciones como una prioridad de consumo y el 46% planea hacer más viajes en 2026, siendo España su destino internacional favorito.