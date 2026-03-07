La Comunitat Valenciana arranca el fin de semana con el cielo muy nuboso y precipitaciones generalizadas

Archivo - Cielo nublado en la Comunitat Valenciana. - Paco Poyato - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vive este sábado una jornada con el cielo muy nuboso y precipitaciones débiles o moderadas y generalizadas, aunque menos probables en el sur de Alicante si bien pueden ser localmente fuertes o persistentes y acompañadas de tormenta en Castellón.

Dicho esto, la cota de nieve se sitúa para esta jornada en torno a 1.400 metros, tal como ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto a las temperaturas, irán en descenso. Alicante alcanzará una máxima de 15 grados centígrados y registrará una mínima de 8; Castellón, 10 y 13, al igual que Valencia.

Sobre el viento, en Castellón y Valencia soplará flojo y de componente norte a primeras horas, girando a componente este durante el día y girando de nuevo a componente norte a últimas horas; en Alicante, el viento será flojo con dirección variable, con un intervalo del sur en el litoral en las horas centrales del día.