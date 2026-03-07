La Comunitat Valenciana arranca el fin de semana con el cielo muy nuboso y precipitaciones generalizadas

Archivo - Cielo nublado en la Comunitat Valenciana.
Archivo - Cielo nublado en la Comunitat Valenciana. - Paco Poyato - Europa Press - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 7 marzo 2026 9:51
Seguir en

   VALÈNCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La Comunitat Valenciana vive este sábado una jornada con el cielo muy nuboso y precipitaciones débiles o moderadas y generalizadas, aunque menos probables en el sur de Alicante si bien pueden ser localmente fuertes o persistentes y acompañadas de tormenta en Castellón.

   Dicho esto, la cota de nieve se sitúa para esta jornada en torno a 1.400 metros, tal como ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

   En cuanto a las temperaturas, irán en descenso. Alicante alcanzará una máxima de 15 grados centígrados y registrará una mínima de 8; Castellón, 10 y 13, al igual que Valencia.

   Sobre el viento, en Castellón y Valencia soplará flojo y de componente norte a primeras horas, girando a componente este durante el día y girando de nuevo a componente norte a últimas horas; en Alicante, el viento será flojo con dirección variable, con un intervalo del sur en el litoral en las horas centrales del día.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado

Hemeroteca en Valencià d'Europa Press