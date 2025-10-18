La Comunitat Valenciana arranca el sábado con cielo poco nuboso y con algunas brumas en zonas del interior por la mañana

Archivo - El cielo en València en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana arranca la jornada del sábado con cielo poco nuboso, con algunas brumas y bancos de niebla en zonas del interior por la mañana.

Así lo indica la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que apunta que el viento soplará flojo de dirección variable, con predominio de las componentes este y sur por la tarde, que puede ser moderado en el litoral central.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantienen sin cambios o en ligero descenso, y las máximas con pocos cambios. Por provincias, en la de Castellón los termómetros anotarán 23º de máxima en la Vall d'Uixó y Castelló de la Plana, 22º en Vinaròs y 20º en Morella. Las mínimas oscilarán entre los 6º de Morella y los 15º de Vinaròs.

En Valencia, el mercurio alcanzará los 24º de máxima en València, 23º en Ontinyent y Gandia, y 22º en Requena. Por su parte, las mínimas se situarán entre los 11º de Requena, 12º en Ontinyent, y 15º en Gandia y València.

Finalmente, en Alicante se esperan máximas de 25º en Alicante y Elche, 24º en Orihuela y Dénia, y 21º en Alcoi. Las mínimas serán de 12º en Alcoi, 15º en Elche y Orihuela, 16º en Alicante y 17º en Dénia.

Por su parte, para este sábado el Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales bajo-medio en toda la Comunitat Valenciana. Además, ha dado por finalizadas todas las alertas por lluvias y tormentas vigentes.