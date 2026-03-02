La Comunitat Valenciana arranca la semana con cielo nuboso, polvo en suspensión y precipitaciones débiles

Predicción del tiempo para este lunes 2 de marzo de 2026 - AEMET

VALÈNCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana arranca la semana con cielo nuboso y polvo en suspensión, así como con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas acompañadas de barro, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, durante este lunes habrá baja probabilidad de rachas de viento del nordeste en el litoral de Alicante a últimas horas. En general, soplará viento flojo de dirección variable durante la mañana, tenderá a componente este al mediodía y aumentará a moderado en Alicante y el litoral de Valencia.

Respecto a las temperaturas, sufrirán "cambios ligeros" en la jornada de este lunes, según Aemet. Así, las máximas rozarán los 18 grados en Alicante y se quedarán en 16º en Castelló de la Plana y 15º en València, mientras que las mínimas oscilarán entre los 10º de esta última y los 8º de Alicante.

En cuanto a los avisos, Aemet prevé activar el nivel amarillo por fenómenos costeros en el litoral sur de Alicante desde las 18.00 horas y hasta las 23.59 de este lunes, debido al viento del nordeste de 50 a 60 km/h que podría provocar olas de 2 a 3 metros.