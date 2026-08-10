La Comunitat Valenciana está en aviso naranja por tormentas fuertes que pueden ir acompañadas de granizo

Avisos meteorológicos activos en la Comunitat Valenciana
Avisos meteorológicos activos en la Comunitat Valenciana - AEMET
Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 10 agosto 2026 8:47
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VALÈNCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes, 10 de agosto, el aviso naranja por lluvias y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo grande y rachas muy fuertes de viento en amplias zonas del interior y litoral de la Comunitat Valenciana.

La jornada de este lunes vendrá marcada por chubascos y tormentas localmente muy fuertes o torrenciales en el interior de Castellón y de Valencia, así como en el litoral sur de esta, y localmente fuertes en el resto salvo en el sur de Alicante.

El aviso de nivel naranja se activará entre las 14.00 y las 21.59 horas con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. Las zonas afectadas por este nivel de riesgo son el interior de Alicante; el interior norte, interior sur y litoral sur de Castellón; así como el interior norte, interior sur y litoral sur de Valencia.

Por su parte, la Aemet ha establecido el aviso amarillo por riesgo de lluvias y tormentas con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento en el litoral norte y litoral sur de Alicante, el litoral norte de Castellón y el litoral norte de Valencia. Esta alerta de nivel amarillo se mantendrá igualmente activa entre las 14.00 y las 21.59 horas.

De forma adicional, la agencia meteorológica ha decretado el aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral norte y litoral sur de Alicante y en el litoral sur de Valencia.

En estas áreas marítimas se prevé viento variable con predominio de la componente oeste de 40 a 50 km/h y rachas que pueden superar los 80 km/h, asociadas a las tormentas que se formen tanto en tierra como en el mar.

El día empezará con cielo con intervalos de nubes bajas en el litoral y prelitoral a primeras horas que tenderán a disiparse; por la tarde aumentará a cielo nuboso en general con nubes de evolución diurna.

Las temperaturas mínimas permanecen sin cambios y las máximas experimentarán un descenso ligero. En las capitales provinciales las mínimas son de 25 grados y las máximas de 33 grados en València y Alicante y de 34 grados en Castelló de la Plana.

Soplará viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a componente este durante las horas centrales.

El nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales es extremo en toda la Comunitat Valenciana, según el 112.

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