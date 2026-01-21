La Comunitat Valenciana cerró 2025 con casi 30 millones de turistas y prevé más viajeros extranjeros en 2026

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, en el acto de pesentación del Día de la Comunitat Valenciana en Fitur - EUROPA PRESS

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha cerrado 2025 con casi 30 millones de visitantes, de los cuales cerca de 12,5 millones fueron extranjeros y en torno a 17,4 nacionales. Para este próximo año, las previsiones son alcanzar los 13,1 millones de turistas extranjeros (+5,4 %) y mantener los 17,4 millones de visitantes nacionales.

Así lo ha explicado la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, durante la presentación del Día de la Comunitat Valenciana en Fitur, en la que ha participado el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Al acto han asistido distintos miembros del Consell, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó; el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina; la presidenta de la FVMP, Paqui Bartual y los alcaldes de varias localidades de la Comunitat Valenciana.

Marián Cano ha destacado que la Comunitat Valenciana ha cerrado el año "liderando el aumento del empleo turístico en el conjunto del país" y que ha sido la comunidad autónoma en la que más ha crecido en términos relativos, con un aumento del empleo turístico en diciembre del 3,4 % interanual.

"Son datos que avalan que el modelo turístico que impulsamos no solo atrae visitantes, sino que genera oportunidades, estabilidad laboral y futuro para miles de familias valencianas", ha resaltado la consellera.

La consellera ha resaltado el crecimiento del gasto turístico internacional, que superará los 15.200 millones de euros, con un crecimiento que al cierre del año puedes superar el 5%.

Además, ha puesto el foco en la "mejora de la estacionalidad" en todos los mercados nacionales y ha indicado que la evolución de las pernoctaciones ha sido positiva, con un crecimiento del 3% y una mejora en el RevPAR del 2,7 %.

CRECE LA CAPACIDAD AÉREA

Asimismo, Cano ha destacado que la Comunitat Valenciana ha reforzado su capacidad aérea, que ha crecido un 6,1%, hasta alcanzar los 15,23 millones de plazas.

"Nunca habían crecido tanto nuestros aeropuertos en llegadas de pasajeros, con resultados históricos en las infraestructuras de Alicante y Valencia, que esperan con urgencia su ampliación y mejora, absolutamente esenciales para seguir siendo un destino turístico competitivo", ha comentado.

PREVISIONES PARA 2026

Para 2026, la consellera ha señalado que se esperan 13,1 millones de visitantes extranjeros, un aumento del 5,4 %, y mantener los 17,4 millones de visitantes nacionales.

El "principal reto", ha señalado Cano, es "gestionar el éxito, avanzar hacia un modelo que priorice la calidad, la sostenibilidad y el equilibrio territorial". También ha destacado otros retos como la mejora de la conectividad aérea, consolidar la desestacionalización y garantizar un modelo turístico "compatible con la calidad de vida de los residentes".