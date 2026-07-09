La Comunitat Valenciana incorporará más de 5.300 nuevas habitaciones hoteleras en 67 proyectos en desarrollo

Archivo - Imagen de recurso de un timbre de la recepción de un hotel. - US - Archivo

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana concentra actualmente 67 proyectos hoteleros en desarrollo, que supondrán la incorporación de 5.343 nuevas habitaciones durante los próximos años, cifras que representan cerca del 15% de las habitaciones hoteleras actualmente en pipeline en España.

Así lo refleja la la nueva edición de The Hotel Property Telescope 2026, elaborado por EY-Parthenon. La consultora, en un comunicado, ha explicado que la Comunitat Valenciana "continúa reforzando su atractivo para la inversión hotelera y consolida su posición como uno de los principales mercados turísticos de España".

En palabras del director de Strategy and Transactions de Real Estate en EY-Parthenon, Álvaro Monreal, la Comunitat Valenciana mantiene una posición muy sólida dentro del mercado hotelero español gracias a la combinación de destinos maduros, una demanda cada vez más diversificada y una evolución constante hacia productos de mayor calidad y valor añadido".

Uno de los principales rasgos de esta nueva etapa es el peso creciente de los segmentos de mayor calidad. De los 67 proyectos hoteleros identificados, 35 corresponden a establecimientos de 4 y 5 estrellas, lo que supone más de la mitad de toda la futura oferta prevista en la comunidad.

En términos de capacidad, esta tendencia resulta aún más evidente. Los hoteles de 4 y 5 estrellas concentran 3.505 habitaciones en desarrollo, equivalentes a cerca del 66% de las futuras habitaciones hoteleras previstas en la Comunitat Valenciana.

Dentro del segmento de lujo, el informe identifica diez proyectos de cinco estrellas que incorporarán 567 nuevas habitaciones, reflejando la progresiva consolidación de productos orientados a segmentos de mayor gasto y experiencias más exclusivas.

RENOVAR PARA GANAR COMPETITIVIDAD

Más allá de las nuevas aperturas, la Comunitat Valenciana también está protagonizando "un importante proceso de modernización de su planta hotelera", ha explicado EY. El informe identifica once proyectos de reforma hotelera que afectarán a 1.256 habitaciones, "reflejando el esfuerzo del sector por mejorar la competitividad y adaptar los establecimientos a las nuevas exigencias de los viajeros".

La transformación se concentra principalmente en los segmentos superiores. Los hoteles de 4 y 5 estrellas reúnen seis de los once proyectos de 'refurbishment' identificados y concentran 772 habitaciones en proceso de renovación, equivalentes a más del 60% de todas las habitaciones que actualmente están siendo modernizadas en la comunidad.

Las actuaciones incluyen procesos de actualización de instalaciones, mejora de la experiencia del cliente, incorporación de criterios de sostenibilidad y reposicionamiento de activos para competir en segmentos de mayor valor añadido.

Los socios co-responsables de EY en la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, Fernando Díaz Requena y Francisco Soler, han indicado que "la Comunitat Valenciana está demostrando una notable capacidad para combinar crecimiento y reposicionamiento. El incremento de la nueva oferta se complementa con una importante actividad de renovación que permitirá reforzar la competitividad de los destinos y responder a una demanda cada vez más sofisticada y exigente".

ALICANTE LIDERA LA EXPANSIÓN HOTELERA

El crecimiento hotelero previsto en la Comunitat Valenciana presenta "una marcada concentración en sus principales destinos turísticos y urbanos". Por provincias, Alicante encabeza la actividad hotelera de la Comunitat Valenciana, con más de la mitad de las habitaciones identificadas en desarrollo o transformación.

La provincia suma 36 actuaciones y 3.519 habitaciones, equivalentes al 53% del total autonómico, con lo que consolida "su posición como principal motor del crecimiento hotelero valenciano".

Le sigue la provincia de Valencia, con 33 actuaciones y 2.659 habitaciones, mientras que Castellón registra nueve proyectos y 421 habitaciones, reflejando también una creciente actividad inversora en destinos consolidados y emergentes de la provincia.

Si se analiza exclusivamente la futura oferta hotelera en desarrollo, Alicante vuelve a situarse en primera posición con 30 proyectos y 2.740 habitaciones, lo que representa el 51% de todas las habitaciones actualmente en pipeline en la Comunidad Valenciana. Valencia concentra por su parte 29 proyectos y 2.228 habitaciones, equivalentes al 42% del total regional.

UN MERCADO EN PLENA EVOLUCIÓN

EY-Parthenon destaca que el futuro crecimiento del sector estará cada vez más orientado hacia "la generación de valor y la mejora de la rentabilidad, en un entorno marcado por mayores exigencias operativas, una creciente competencia internacional y una demanda que premia la calidad, la singularidad del producto y la experiencia ofrecida".

"El mercado hotelero español está entrando en una fase en la que la diferenciación será clave. Los destinos y activos capaces de combinar calidad, ubicación estratégica, eficiencia operativa y experiencia de cliente serán los que mejor aprovechen las oportunidades de crecimiento del próximo ciclo", concluye Álvaro Monreal.

El buen comportamiento de la Comunitat Valenciana se enmarca en un contexto especialmente favorable para el conjunto del mercado hotelero español. Según The Hotel Property Telescope 2026, España consolida su posición como uno de los destinos hoteleros más atractivos de Europa, con una inversión de 2.400 millones de euros durante el primer semestre de 2026, a pesar de la desaceleración observada en otros mercados europeos.