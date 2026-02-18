La Comunitat Valenciana logra un 72,6% de ocupación hotelera en la primera mitad de febrero

Archivo - Turistas en València - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha logrado un 72,6 por ciento de ocupación hotelera en la primera mitad del mes de febrero, con la Costa Blanca como "motor", según los datos facilitados por la patronal turística Hosbec.

Así, la entidad ha señalado, en un comunicado, que este destino, excluyendo los datos de Benidorm (Alicante), "ha tirado del carro en esta quincena y marca el mejor registro superando el 75%". El posicionamiento de esta planta hotelera en mercados diversificados, con el deportivo a la cabeza, son las "claves" de estos datos.

Para el resto de destinos, la corrección de la ocupación se ha situado entre dos o tres puntos por debajo, salvo en la ciudad de València, que mantiene intacto el registro de 2025. La causa de esta corrección, a juicio de Hosbec, es "la caída de los turistas nacionales".

En este sentido, ha indicado que "el mercado doméstico ha continuado contraído precisamente por su condición de mercado de proximidad, con una amplia opción de aplazamientos o cancelaciones", y que "las alertas meteorológicas con el mal tiempo asociado y el ambiente de tristeza tras el accidente de tren, así como las complicaciones de movilidad, han propiciado que muchos turistas cambien sus planes de viaje a la Comunitat Valenciana para fechas más propicias".

"Aun así, el dato medio de la Comunitat, rozando el 73%, es calificado como bueno, ya que pocos destinos pueden arrojar este balance de tener ocupadas tres de cada cuatro plazas de forma permanente en periodos de temporada baja", ha añadido.

BENIDORM

En concreto, Benidorm ha cerrado la primera quincena de febrero con una ocupación del 72,5%, 1,7 puntos por debajo del 74,2% alcanzado en el mismo periodo de 2025. El dato refleja una "ligera corrección" respecto al año anterior, en un mes "tradicionalmente sostenido por la fidelidad de sus mercados internacionales".

El principal cambio se produce en la composición de la demanda. Reino Unido se sitúa como primer mercado con el 41,5% de la ocupación, gana más de tres puntos respecto al año pasado y supera al mercado nacional, que baja ligeramente hasta el 40,5% (41,1% en 2025). Mientras Países Bajos (5,4%) y Bélgica (5,2%) se mantienen estables, Irlanda retrocede del 2,8% al 1,6% y Polonia "consolida una presencia discreta pero constante" en el 1,7%.

Por categorías, el comportamiento ha sido "relativamente homogéneo", aunque el ajuste es "más intenso" en los establecimientos de tres estrellas, que pasan del 75,2% al 72%, con una caída de 3,2 puntos. Los de cuatro registran un 72,5%, frente al 74% del año anterior.

De cara a la segunda quincena, las reservas confirmadas ya alcanzan el 73%, "ligeramente por encima" del dato de cierre de la primera mitad del mes. Si el ritmo de última hora "acompaña", febrero podría estabilizarse en cifras muy similares a las de 2025, según Hosbec.

COSTA BLANCA Y ALICANTE SUR

Por su parte, la Costa Blanca inicia febrero con un "sólido comportamiento turístico que también se traslada, aunque con menor intensidad", a Alicante Sur. El conjunto del litoral alcanza una ocupación del 75,2% en la primera quincena, más de cuatro puntos por encima de 2025. Mientras, Alicante Sur registra un 69,3%, por debajo de los niveles del pasado año.

"El comportamiento de la demanda explica buena parte de esta divergencia", según Hosbec, que ha apuntado que, en el conjunto de la Costa Blanca, "se consolida una fuerte internacionalización", ya que el mercado español reduce su peso del 49,5% al 37,4%, mientras crecen los principales emisores europeos, especialmente Reino Unido y Bélgica, junto a mercados nórdicos como Noruega y nuevos avances de Polonia, Francia o Países Bajos.

Respecto a Alicante Sur, este conjunto "mantiene una estructura más dependiente del cliente nacional", que concentra el 59% de la demanda "pese a su retroceso interanual", aunque también evidencia un "proceso de diversificación con avances destacados del mercado británico, alemán y escandinavo", lo que refleja "una progresiva apertura a segmentos internacionales de media estancia".

Por categorías, la Costa Blanca mejora sus resultados en hoteles de tres y cuatro estrellas, "especialmente" en el segmento de tres, mientras Alicante Sur registra descensos en ambas tipologías, "en línea con su ajuste de ocupación".

De cara a la segunda quincena, las previsiones apuntan a una "continuidad del dinamismo", con reservas del 73,7% en la Costa Blanca y del 60,5% en Alicante Sur. Estos datos anticipan "un cierre de febrero con estabilidad en la actividad turística", de acuerdo con Hosbec.

PROVINCIA DE VALENCIA Y VALÈNCIA CIUDAD

La provincia de Valencia y València capital mantienen en la primera quincena de febrero un comportamiento turístico "estable", con "ligeros ajustes" respecto al pasado año. La provincia alcanza una ocupación del 71%, dos puntos por debajo de 2025, mientras la ciudad se sitúa en el 71,2% e iguala el ejercicio anterior.

En ambos ámbitos, se aprecia una "moderada reducción" del peso del mercado nacional y un "mayor protagonismo" de la demanda internacional. Italia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos destacan como "principales emisores", con una presencia "especialmente intensa" en la capital, donde también crecen los mercados neerlandés y centroeuropeo, reforzando su perfil urbano y diversificado.

Mientras tanto, el mercado español sigue siendo mayoritario, aunque pierde cuota en favor del turismo internacional, lo que refleja la "creciente capacidad de atracción del destino en segmentos de mayor movilidad y conectividad aérea".

Por categorías, tanto en la provincia como en la ciudad se observa una mejora en los establecimientos de cuatro estrellas, mientras los hoteles de cinco y tres registran descensos interanuales, hecho del que se denota un "reajuste de la demanda hacia segmentos intermedios".

Las previsiones para la segunda quincena apuntan a una continuidad de la actividad, con reservas del 71,2% en la provincia y del 74,8% en la ciudad, lo que anticipa "un cierre de mes marcado por la estabilidad del flujo turístico".

"Estos datos refuerzan la tendencia de consolidación del destino durante los meses de menor estacionalidad y evidencian la capacidad del territorio para mantener niveles sostenidos de demanda, apoyados en la diversificación de mercados emisores y la oferta urbana", han valorado desde Hosbec.

PROVINCIA DE CASTELLÓN

Finalmente, en la provincia de Castellón, la primera quincena de febrero de 2026 ha registrado una ocupación hotelera del 69,1%, lo que supone un descenso de tres puntos respecto al 72,1% alcanzado en el mismo periodo de 2025. A pesar de este "ligero retroceso interanual", mantiene una "evolución estable del flujo turístico y perspectivas favorables a corto plazo".

El mercado nacional continúa siendo "claramente predominante", al representar el 79,2% de la demanda, aunque pierde peso frente al 86% del año anterior. De forma paralela, se observa una "mayor diversificación internacional", con incrementos de mercados como Italia y la incorporación "destacada" de Rumanía entre los principales emisores, junto a Francia, Reino Unido y Alemania. "Este comportamiento refleja una progresiva apertura hacia el turismo europeo, aunque el destino sigue mostrando una fuerte dependencia de la demanda doméstica", a juicio de Hosbec.

Las previsiones para la segunda quincena de febrero apuntan a un comportamiento positivo, con reservas confirmadas del 70,9%, lo que anticipa una "recuperación parcial de la actividad y un cierre de mes marcado por la estabilidad".

"Estos datos consolidan el posicionamiento del destino como enclave turístico activo durante los meses de menor estacionalidad, apoyado principalmente en la fidelidad del mercado nacional y en una gradual diversificación de la demanda internacional", ha concluido la patronal hotelera.