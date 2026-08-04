La Comunitat Valenciana está este martes en aviso amarillo por calor y tormentas

Tiempo del 4 de agosto - AEMET

VALÈNCIA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana tiene este martes activos avisos amarillos por altas temperaturas en varios puntos de las provincias de Valencia y Alicante, y por tormentas y lluvia en el interior norte de Castellón, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios y las máximas irán en ligero ascenso en Valencia, con cambios ligeros en el resto.

En concreto, el aviso amarillo por temperaturas de 38ºC se ha fijado en el interior sur de Valencia y para el litoral sur de Alicante entre las 13.00 y las 20.59 horas.

En ese mismo tramo horario, el interior norte de Valencia tendrá un aviso amarillo por máximas de 37 °C, mientras que el litoral norte y el litoral sur de Valencia mantienen avisos por 36 °C entre las 12.00 y las 19.59 horas.

La jornada viene marcada por la probabilidad de chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta en el interior del tercio norte por la tarde. Así, el interior norte de Castellón tendrá avisos amarillos por lluvias y tormentas entre las 14:00 y las 21:59 horas de este martes, con la misma probabilidad del 40% al 70%. En esta zona se han previsto precipitaciones de hasta 20 litros en una hora, además de tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y de rachas muy fuertes de viento.

Soplará viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, que tenderá durante las horas centrales a componente este, según Aemet.

Por otro lado, el nivel de preemergencia por riesgo de incendio forestal es extremo en tota la Comunitat Valenciana, a excepción del interior norte y litoral de Castellón y Valencia, donde el riesgo es alto. Puede haber tormentas secas en el interior norte de Castellón.