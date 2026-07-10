La Comunitat Valenciana pone a disposición de Andalucía los "medios que considere" por el incendio de Los Gallardos

Archivo - El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha enviado un "mensaje de cariño y de afecto" a la Junta de Andalucía y a su presidente, Juanma Moreno, con el que, según ha explicado, ha mantenido una conversación para trasladarle "todo el soporte y todo el apoyo de la Comunitat Valenciana" y que el Consell ha puesto "todos aquellos medios que considere a su disposición" por el incendio forestal declarado este jueves en la localidad de Los Gallardos (Almería).

Así lo ha manifestado Pérez Llorca en declaraciones a los medios de comunicación en La Nucia (Alicante), municipio donde se celebra este viernes por la mañana la reunión del pleno del Consell.

El incendio forestal de Los Gallardos (Almería) ha dejado once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, según la última actualización difundida sobre las 07.00 horas por el consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que ha señalado que se sigue trabajando para analizar si puede haber más víctimas. El balance anterior, ofrecido sobre las 02.00 horas, cifraba en doce las víctimas mortales.

Ante este suceso, el 'president' valenciano ha enviado también "un mensaje de condolencias a los familiares de las personas que han fallecido esta noche por ese trágico incendio que se ha sufrido en la provincia de Almería".

"MUCHÍSIMA PRECAUCIÓN"

Además, ha indicado que se está viviendo "un momento muy difícil por las altas temperaturas" y ha insistido en que "es muy importante" seguir los consejos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y "que, por favor, la gente siempre se informe por los canales oficiales".

Y ha sentenciado: "Aprovecho la ocasión también para seguir pidiendo muchísima precaución. Es cierto que han bajado un poquito las temperaturas, pero siguen siendo temperaturas altas, y que hay máximo riesgo de incendios también en la Comunitat Valenciana y, por lo tanto, pido mucha precaución".

Pérez Llorca, a través de una publicación en la red social X, también ha señalado: "Consternados por la tragedia del incendio de Los Gallardos, en Andalucía, que ha causado la pérdida de tantas vidas. Todo nuestro cariño, apoyo y solidaridad a las familias y seres queridos de las víctimas. Descansen en paz".

En ese mensaje, el jefe del Consell ha trasladado igualmente "todo" su "apoyo" a Moreno "y a los efectivos que siguen trabajando para extinguir" el incendio forestal declarado en este municipio almeriense.