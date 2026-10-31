La Comunitat Valenciana prevé un 'Halloween' con chubascos localmente fuertes y temperaturas en descenso

Archivo - Dos personas caminan en la Playa de la Malvarrosa, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana esperar vivir una jornada de 'Halloween' con chubascos que podrían ser localmente fuertes en el litoral sur de Valencia, y que no se descartan en el litoral norte de Alicante, y temperaturas en descenso.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el cielo tendrá intervalos nubosos, más abundantes en Valencia, sin descartar brumas y algún banco de niebla en depresiones del interior. Así, se esperan chubascos débiles a moderados, que, con baja probabilidad, podrían ser localmente fuertes, más probables en Valencia.

Las temperaturas mínimas, por su parte, registrarán un descenso ligero en el tercio norte, y con cambios ligeros en el resto. Asimismo, las máximas sufrirán un descenso, que será ligero en los litorales.

En el litoral, el viento soplará predominantemente del nordeste moderado; en el resto, viento flojo de dirección variable, predominando la componente este por la tarde.

De acuerdo a la última actualización del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, el litoral de Valencia se encuentra este sábado en alerta nivel amarillo.