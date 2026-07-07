La Comunitat Valenciana prevé superar el 83% de ocupación hotelera en julio

Playa en julio - GVA

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana prevé alcanzar en julio una ocupación hotelera media del 83,2 por ciento, junto a una previsión del 77,2% en apartamentos turísticos y del 83,3% en campings, según la encuesta de ocupación elaborada por Turisme Comunitat Valenciana.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha valorado estas previsiones y ha subrayado que la Comunitat Valenciana afronta el mes de julio "con una demanda sólida y con expectativas positivas para el conjunto del sector turístico".

Cano ha destacado en un comunicado que estos datos "confirman la fortaleza del destino Comunitat Valenciana, la confianza del mercado en nuestra oferta turística y el trabajo conjunto del sector para consolidar un modelo competitivo, diverso y de calidad".

Por provincias, Alicante mantiene la previsión hotelera más elevada para julio, con un 87,4%, seguida de Valencia, con un 75,9%, y Castellón, con un 71,1%. Benidorm prevé alcanzar el 89,5%, mientras que el litoral de Castellón en el 71,8%.

En los destinos de interior, la previsión de ocupación hotelera para julio alcanza el 87% en la provincia de Valencia, el 75% en la de Alicante y el 61,9% enCastellón.

Con respecto a los apartamentos turísticos, la previsión de julio alcanza el 77,2% en el conjunto de la Comunitat Valenciana, con una estimación del 80,8% en la provincia de Valencia, del 77,6% en Alicante y del 71,7% en Castellón.

"El objetivo de la Generalitat es seguir acompañando a empresas y destinos para que esta actividad se traduzca en empleo, rentabilidad y cohesión territorial", ha señalado la consellera, quien ha incidido en que "la diversidad de la oferta turística valenciana permite responder a perfiles de demanda cada vez más variados".

BALANCE JUNIO

En cuanto al balance de junio, la encuesta muestra que la Comunitat Valenciana cerró el mes con niveles elevados de ocupación turística en las principales modalidades de alojamiento reglado, con una media hotelera del 87%, una ocupación del 74,8% en apartamentos turísticos y del 75% en campings.

Por provincias, Alicante lideró la ocupación hotelera de junio, con una media del 90%, impulsada por el comportamiento de Benidorm, que alcanzó el 89,4%, y del litoral alicantino, que se situó en el 91,7%.

En la provincia de Valencia, la ocupación hotelera fue del 82,8%, con un destacado comportamiento del interior, que llegó al 87,2%, mientras que la ciudad de Valencia alcanzó el 89,8%.

Por su parte, la provincia de Castellón registró una media de ocupación del 76,1% el pasado mes de junio, registrando en el litoral el 76,9% y en el interior el 64,3%.

El sondeo se ha realizado a empresas de alojamiento turístico de las tres provincias a través del Área de Competitividad Turística de Turisme Comunitat Valenciana e incorpora, además, datos de Fundación Visit València para hoteles de la ciudad de València, de Hosbec y de la Federación de Campings de la Comunitat Valenciana.