La Comunitat Valenciana es la primera autonomía en consignación de lotería para el sorteo de El Niño

VALÈNCIA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana es con 139.157.600 euros la primera autonomía en consignación de lotería para el sorteo extraordinario de El Niño de 2026, que se celebrará el próximo 6 de enero, Día de Reyes, según datos de Loterías y Apuestas del Estado.

Por detrás de este territorio se encuentra en segundo lugar Andalucía, con 133.378.000 euros consignados; la comunidad de Madrid, en tercer puesto con 124.940.600 euros; y Cataluña, en cuarta posición con 104.135.600 euros. En quinto y sexto lugar están Castilla y León, con 71.734.800 euros, y Galicia, con 53.169.000 euros consignados.

En el conjunto de España se han consignado para el sorteo de El Niño de 2026 un total de 911.903.000 euros, con 18,77 euros de media por habitante. Para esta ocasión se han consignado en el conjunto del país 4.559.515 billetes.

Para la Comunitat Valenciana se han emitido 695.788 billetes. En esta autonomía la consignación por habitante es para el próximo 6 de enero de 26,17 euros.

La de Valencia es la provincia de este territorio que mayor consignación de lotería tiene para este sorteo de El Niño, un total de 81.992.200 euros; seguida de la de Alicante, con 44.744.400 euros. La provincia de Castellón cuenta 12.421.000 euros consignados.

La provincia de Valencia vuelve a ocupar el primer puesto en la Comunitat Valenciana por lo que respecta a la consignación de lotería de El Niño por habitante, con 30,26 euros y seguida de la de Alicante, con 22,47 euros. En la provincia de Castellón la consignación media por habitante es para el sorteo de este año de 20,17 euros.

Por lo que respecta al número de billetes emitidos en el conjunto de esta autonomía, la provincia de Valencia tiene 409.961 del total; la de Alicante 223.722, y la de Castellón, 62.105.

El sorteo de El Niño de 2026 se celebrará el próximo 6 de enero, a las 12.00 horas, en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples, ha precisado esta entidad.

La emisión de lotería para esta ocasión es de 55 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros y divididos en décimos de 20 euros.

El total de la emisión asciende a 1.100 millones de euros. A premios se destina el 70 por ciento de esa emisión, 770 millones de euros. Los premios más importantes son un primer premio de 2 millones por serie; un segundo premio de 750.000 euros por serie; y un tercer premio de 250.000 euros por serie.

Loterías y Apuestas del Estado ha indicado que existen referencias documentales de que en 1868 ya se conocía popularmente a este sorteo de lotería como de El Niño. Asimismo, ha apuntado que dicha denominación se debe quizás a la proximidad de su celebración a la Epifanía del Señor o la Adoración al Niño por los Magos de Oriente.

"SEGUNDO SORTEO EN IMPORTANCIA"

En 1941 se configura este sorteo "con personalidad y denominación propias, hasta convertirse en el segundo sorteo en importancia de la Lotería Nacional" española, ha detallado la entidad. Igualmente, ha señalado que no fue hasta 1966 cuando la denominación de Sorteo de El Niño aparece en las listas oficiales de premios.

Estos sorteos empezaron a otorgar reintegros en 1942 y, desde 1946, premios de terminación y de reintegro. Todos los sorteos se han celebrado ininterrumpidamente por el sistema antiguo o tradicional hasta 1965, y por el sistema moderno o de bombos múltiples desde el siguiente año.