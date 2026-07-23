La Comunitat Valenciana reforzará la recogida selectiva de envases de vidrio para llegar al 75% de tasa de reciclado

Archivo - Dos personas tiran una botella de vidrio en un contenedor en la playa - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha firmado un nuevo convenio de colaboración con Ecovidrio y Ecolec Envases para establecer el marco de cooperación entre las entidades en materia de gestión de los residuos de envases de vidrio domésticos de un solo uso durante los próximos cuatro años. El acuerdo contempla las condiciones técnicas y económicas necesarias para cumplir el objetivo de alcanzar una tasa de reciclado del 75% de los envases de vidrio.

En concreto, este convenio recoge los compromisos de colaboración entre la administración autonómica y los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (Scrap) para seguir impulsando la recogida selectiva de envases de vidrio y avanzar en los objetivos de economía circular en la Comunitat. Ecovidrio y Ecolec serán los Scrap encargados de la gestión de los residuos de envases de vidrio domésticos de un solo uso con presencia directa en las operaciones de recogida selectiva en los municipios valencianos.

En la firma han participado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus; el subdirector de gerencias de Ecovidrio para la zona este, Roberto Fuentes, y el director general de Ecolec Envases, Luis Moreno Jordana.

Martínez Mus ha explicado que el objetivo del convenio es "seguir incrementando la recogida selectiva de envases de vidrio mediante una planificación basada en datos, adaptada a la realidad de cada municipio y apoyada en herramientas innovadoras que permitan mejorar los resultados".

Por su parte, la directora de Operaciones de Ecovidrio, Ana Cardona, ha afirmado que "el compromiso de la Generalitat y la ciudadanía en materia de medioambiente será clave para seguir haciendo avanzar a este territorio en materia de circularidad", ya que ha destacado que la Comunitat Valenciana es un territorio "prioritario" para la entidad.

Los planes de Ecovidrio tienen como base la inteligencia artificial y la analítica de datos para encontrar oportunidades adaptadas a la realidad de los municipios valencianos. Esta entidad se compromete a impactar a más de 70.000 hogares anuales a través de su plan EcoBarrios y a visitar a más de 9.000 establecimientos hosteleros al año a través de las campañas de EcoVares. Además, continuará con su plan de dotación de infraestructuras intensivo con el fin de eliminar barreras para la separación al ciudadano y al hostelero e implementará modelos innovadores para la separación en los casos en los que no sea posible el uso del contenedor.

Según apuntan desde la Generalitat, durante 2025, la recogida selectiva de envases de vidrio en la Comunitat Valenciana alcanzó 94.854 toneladas, un 0,3% menos que el año anterior, en un contexto de descenso del consumo estimado en torno al 2% que repercute en la generación de este tipo de residuos.

Ese mismo año, cada habitante depositó una media de 17,5 kilos de envases de vidrio, equivalentes a 60 envases por persona, en los 30.129 contenedores verdes distribuidos por el territorio. En conjunto, se depositaron alrededor de 890.000 envases al día, lo que supone más de 618 envases por minuto.

Resultados que, según Martínez Mus, "demuestran que la ciudadanía mantiene un elevado compromiso con el reciclaje del vidrio": "Desde la Generalitat vamos a seguir facilitando esa participación con más medios, mejor planificación y campañas dirigidas tanto a los hogares como al sector hostelero".