La Comunitat Valenciana es la segunda donde más sube el precio de la vivienda usada en el primer trimestre, con un 0,79%

Archivo - Recurso de llaves de una vivienda. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vivienda de segunda mano en la Comunitat Valenciana en marzo de 2026 ha tenido un precio medio de 1.993 euros por metro cuadrado, con una subida del 0,79% frente al mes de diciembre de 2025, la segunda más marcado de España.

Interanualmente, se ha producido un descenso del 0,24%, la bajada menos abultada del país, según el informe trimestral de precios de venta de www.pisos.com. Mensualmente, el precio ha repuntado un 0,24%, el cuarto ascenso más alto a nivel nacional.

La Comunitat Valenciana ha sido la sexta autonomía más cara de España, por detrás de Baleares (5.140 euros/m2), entre otras. En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en marzo de 2026 ha registrado un precio medio de 2.436 euros por metro cuadrado, arrojando una subida trimestral del 0,39%. De un año a otro, la subida fue del 3,44%, y el incremento mensual fue de un contenido 0,04%.

Trimestralmente, los precios han subido en las tres provincias valencianas subieron y Alicante (0,93%) ha regstrado la cuarta subida más intensa de España. Respecto al año pasado, Alicante (1,31%) ha sido la quinta que más creció del país, mientras que Castellón (0,57%) ha sido la segunda que menos ha crecido. Por su parte, Valencia (-1,54%) se ha ajustado moderadamente.

En cuestión de precios, Alicante (2.214 euro/ms) ha sido la undécima provincia más cara de España, mientras que Castellón (1.298 euro/m2) fue la más barata de la región.

CAPITALES

Respecto a las capitales valencianas, trimestralmente, València (0,89%) ha arrojado la sexta subida más abultada del país. Alicante (0,20%) ha crecido algo menos y Castelló de la Plana (-0,26%) ha sido la séptima que más ha caído de España.

De un año a otro, Castelló de la Plana (2,54%) ha sido la única capital valenciana que ha subido de precio. Alicante (-5,52%) ha sido la décima en el listado de mayores decrecimientos nacionales y València (-4,79%) la duodécima.

Con 1.569 euros por metro cuadrado en marzo de 2025, Castelló de la Plana es la novena capital de provincia más asequible de España. València (3.134 euro/m2) es la octava más cara de España.

BARRIOS DE VALÈNCIA

En València, los distritos de Benicalap (4,70%), L'Olivereta (4,64%) y Patraix (4,08%) han sido los que más subieron trimestralmente. El listado de caídas trimestrales ha tenido como protagonistas a Pobles de l'Oest (-3,55%), Pobles del Nord (-1,20%) y La Saïdia (-0,98%).

Frente al año pasado, El Pla del Real (12,60%), Pobles de l'Oest (9,817%) y Patraix (6,38%) han arrojado los repuntes más intensos. Los que más se devaluaron fueron Pobles del Nord (-13,06%), Jesús (-6,82%) y Camins al Grau (-2,60%).

L'Eixample (4.527 euros/m2), El Pla del Real (4.337 euros/m2) y Ciutat Vella (4.247 euros/m2) han sido los distritos más caros. Los más baratos han sido Pobles del Nord (1.542 euros/m2), Pobles de l'Oest (1.652 euros/m2) y Pobles del Sud (1.932 euros/m2).

VILLENA, DONDE MÁS SUBE EL PRECIO

En cuanto a los municipios valencianos, Villena (9,27%), en Alicante, ha sido la localidad española que más subió en el primer trimestre. En la zona de los descensos, Paiporta (-3,53%), en Valencia, ha marcado la novena bajada más significativa de España.

De un año a otro, Villena (30,37%), en Alicante, ha sido la cuarta que más creció de España. Albal (-21,49%), en Valencia, ha sido la sexta localidad española que más se ha ajustado.

En cuanto a precios, Calp (4.017 euros/m2), en Alicante, ha sido el municipio más caro de la Comunitat Valenciana en marzo de 2026, mientras que Requena (639 euros/m2), en Valencia, ha sido el más económico de la autonomía.

OBRA NUEVA "INSUFICIENTE"

La tendencia al alza del precio de la vivienda continúa, aunque algo más suavizada. Para el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, "los repuntes son un fenómeno sostenido que evidencia un profundo desequilibrio entre oferta y demanda".

Font ha señalado que "la producción de vivienda nueva continúa siendo insuficiente, lo que desplaza gran parte de la presión hacia el mercado de segunda mano, que no se repone a la misma velocidad que los compradores interesados".

Las operaciones de compraventa se siguen sucediendo porque hay perfiles solventes. El portavoz del portal inmobiliario considera que "hay inversores, pero también ahorradores y personas que tienen apoyo económico familiar, pero en general, el acceso a la vivienda se está deteriorando de forma progresiva para determinadas rentas".