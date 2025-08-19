La Comunitat Valenciana vive una nueva noche tórrida con Benidorm y Alicante por encima de los 27º de mínima

Archivo - Un hombre camina sin camiseta en el antiguo cauce del río Turia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha vivido entre este lunes y martes de nuevo una noche tórrida, con unas temperaturas y una humedad "muy alta", y registros de mínimas de hasta 27,7º en Benidorm, 27,2º en Alicante, 26,9º en Novelda y 26,7º en el aeropuerto de Alicante-Elche.

Completan el ranking Miramar con 26,5º, Rojales con 26,1º, Pego con 26,0º, el aeropuerto de València con 25,5º, Orihuela con 25,3º, Sagunt y València con 25,3º, Xàbia con 25,1º y Elche con 24,8º, según los datos difundidos este martes por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según el organismo estatal, provisionalmente ha sido la segunda noche más cálida registrada en el observatorio de Alicante (Ciudad Jardín), al haber igualado los 27,2º del 2 de agosto de 2017 y sólo por detrás del 13 de agosto de 2022 (28,6º).

Por su parte, la ciudad de València suma un total de 83 noches con las mínimas mayores o iguales a 25º en la década de los 2020, frente a las 40 de la de 2010, las 21 de la de 2000 o las 12 de la de 1990.

En este contexto, explica Aemet, además de la mínimas muy altas, también la humedad ha sido muy alta y el viento, flojo. Unos factores que, combinados, han dado lugar a un confort térmico "muy bajo": "Cuando la humedad es muy alta, el mecanismo de enfriamiento del cuerpo por evaporación del sudor es poco eficiente y el ventilador tampoco actúa con la misma eficacia que cuando el aire es seco".