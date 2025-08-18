El CCE da por finalizadas todas las alertas por temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana

Archivo - Fin a las alertas por temperaturas extremas en la Comunitat - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha dado este lunes por la noche por finalizadas todas las alertas por temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana, después de una jornada que ha dejado máximas de 44,9 grados en Orihuela (Alicante) o 43,7 en Requena (Valencia).

Según informa a las 21.30 horas el 112 GVA en su cuenta de X, continúan no obstante vigentes alertas por lluvias y tormentas: en Castellón, nivel naranja en el interior norte y amarillo en el resto de la provincia y en Valencia, nivel amarillo en el interior.

La delegación en la Comunitat Valenciana de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) explica en X que con las temperaturas tan altas de este lunes en Alicante y las tormentas de la tarde se pone fin a la "larga y extraordinaria" ola de calor que ha registrado el país desde el 3 de agosto.

Desde el martes descienden las temperaturas y, a partir del miércoles, "se normalizan o incluso serán algo más frescas que lo normal de final de agosto".