La Comunitat Valenciana vive el tercer día de Navidad más frío del siglo y el que más desde 2010

La Comunitat Valenciana ha vivido este jueves el tercer día de Navidad más frío del siglo y el que más desde 2010. Concretamente, en Alicante no había habido un 25 de diciembre con una temperatura diurna tan baja desde 1962, en València desde 1976 y en Castelló de la Plana desde 1994.

Además, un dato "todavía más llamativo" según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), es que la de este jueves fue una noche muy nubosa y con precipitaciones, por lo que las noches no han sido "excesivamente frías", un grado más baja de lo normal. Por tanto, han sido las máximas diurnas las que han sido "realmente anómalas".

En concreto, con "tantas nubes y precipitaciones", las temperaturas máximas diurnas de este jueves han sido 6,2º inferiores a la media de referencia de un 25 de diciembre, de forma que, si se tienen en cuenta solo las temperaturas diurnas, ha sido el día de Navidad más frío desde 1962.

También en las capitales las temperaturas diurnas han sido muy bajas: en València la máxima fue de 11,3º, en Castelló de la Plana de 11,1º y en Alicante de 10,0º. De hecho, en Alicante no había un día de Navidad con una temperatura diurna tan baja como la de este jueves desde 1962, en València desde 1976 y en Castelló desde 1994.

Respecto a este viernes, ha empezado el día con el cielo nubloso y con precipitaciones dispersas, más generalizadas en el litoral sur de València y norte de Alicante. Además, nieva en el interior norte de Castellón por encima de 900 metros, aunque la cota de nieve subirá a lo largo de la mañana, pese a que persistirán las precipitaciones durante todo el fin de semana.

Asimismo, de cara a este domingo, las lluvias podrán ser de nuevo persistentes y generalizadas, aunque "no tanto" como este jueves, pero las temperaturas seguirán siendo frías.

Por otro lado, la acumulación de nieve ha obligado a cortar al tráfico un tramo de la carretera N-232 en la zona del puerto de Torre Miró, que permanece totalmente cubierta, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE), que ha detallado que se mantiene la situación 0 del Procedimiento frente al Riesgo de Nevadas.

De hecho, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han comenzado a primera hora de este viernes una ruta por zonas nevadas en el interior norte de la provincia, con movilización de las unidades de bomberos forestales de Castellfort, Morella, San Mateo y Ballestar.