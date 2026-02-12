La Comunitat Valenciana vivió este miércoles su día de invierno más cálido desde 1950, equivalente a un 8 de junio

Archivo - Varias personas disfrutan del buen tiempo en la playa - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana registró este pasado miércoles su día de invierno más cálido desde al menos 1950, con una temperatura media de 17,34 grados que sería equivalente a la de un 8 de junio "normal", según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, este miércoles se batió un récord de temperatura para un día de invierno que se posiciona a la cabeza del 'top diez' alcanzado hasta ahora, por delante de los días 28 de febrero de 1990 (16,82ºC), 12 de diciembre de 2023 (16,67ºC), 28 de enero de 2021 (16,5ºC), 29 de enero de 2021 (16,44ºC), 25 de febrero de 1995 (16,42ºC), 13 de febrero de 2016 (16,39ºC), 28 de febrero de 1987 (16,35ºC), 27 de febrero de 1990 (16,32ºC) y 25 de diciembre de 1995 (16,21ºC).

Los valores alcanzados durante la pasada jornada se deben sobre todo a la noche tan cálida, que tuvo una media 10,3°C superior al promedio normal, mientras las máximas diurnas fueron 6,8ºC superiores a la media de un 11 de febrero.

Además, Aemet ha confirmado que la noche del pasado lunes al martes fue la más cálida desde que hay registros en las ciudades de València, Alicante y Castelló de la Plana, con mínimas de 19,1ºC, 18,5ºC y 19,5ºC, respectivamente.