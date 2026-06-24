La Comunitat Valenciana vivirá un día de San Juan con cielos despejados, mínimas sin cambios y máximas en descenso

Predicción del tiempo para este miécoles 24 de junio de 2026 en la Comunitat Valenciana
Predicción del tiempo para este miécoles 24 de junio de 2026 en la Comunitat Valenciana - AEMET
Europa Press C. Valenciana
Publicado: miércoles, 24 junio 2026 10:02
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VALÈNCIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vivirá un día de San Juan marcado por los cielos despejados, excepto algún intervalo de nubes bajas en puntos del litoral por la mañana, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso.

Por su parte, soplará viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, que tenderá a componente este al mediodía, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto a las temperaturas, los termómetros alcanzarán los 33 grados de máxima en Castelló de la Plana y se quedarán en 32º en València y Alicante. Mientras, las mínimas serán de 22º en València, 23º en Castelló de la Plana y 24º en Alicante.

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