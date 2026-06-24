La Comunitat Valenciana vivirá un día de San Juan con cielos despejados, mínimas sin cambios y máximas en descenso

Predicción del tiempo para este miécoles 24 de junio de 2026 en la Comunitat Valenciana - AEMET

VALÈNCIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vivirá un día de San Juan marcado por los cielos despejados, excepto algún intervalo de nubes bajas en puntos del litoral por la mañana, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso.

Por su parte, soplará viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, que tenderá a componente este al mediodía, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto a las temperaturas, los termómetros alcanzarán los 33 grados de máxima en Castelló de la Plana y se quedarán en 32º en València y Alicante. Mientras, las mínimas serán de 22º en València, 23º en Castelló de la Plana y 24º en Alicante.