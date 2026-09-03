La Comunitat Valenciana volverá a rechazar el nuevo modelo de financiación en la CPFF: "Complace solo a una comunidad"

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, preside el Pleno del Consell - GVA

VALÈNCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha asegurado que la Comunitat Valenciana volverá a decir que 'no' este viernes al nuevo modelo de financiación propuesto por el ejecutivo central en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) después de que haya rechazado su propuesta. "No ha logrado complacer más que a una comunidad autónoma", ha manifestado.

En estos términos se ha expresado Barrachina, a preguntas de los medios, durante la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell, donde ha sostenido que el ejecutivo valenciano ha llevado a cabo "una serie de alegaciones" que han sido rechazadas y, por lo tanto, ha reafirmado la negativa del Consell a la propuesta del Gobierno.

"Estamos contra de un modelo unilateral presentado por el expreso y condenado Oriol Junqueras de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para el resto de comunidades autónomas", ha aseverado.

Así, ha indicado que, entre las alegaciones hechas se encuentra, la necesidad de un fondo de nivelación "mientras se aprueba el nuevo sistema de financiación autonómica". "Tener un fondo de nivelación, como reclaman los técnicos, incluso el propio ministro Arcadi España (ministro de Hacienda), cuando estaba en la Comunitat Valenciana", ha reclamado.

Y, también, que la Comunitat "no vuelva a estar por debajo de la media" y que la población que se tenga en cuenta para el reparto de dinero "sea la del último año y no la de periodos más largos que irían contra de los intereses valencianos".

Sin embargo, ha censurado que estas tres sugerencias han sido "rechazadas" por lo que, "lógicamente, la Comunitat Valenciana rechaza esa propuesta unilateral de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Catalunya que no ha logrado complacer más que a una comunidad autónoma, justamente la proponente y el resto de territorios, incluidos los de Cataluña".