La Comunitat vivirá un domingo con un aumento notable de las temperaturas máximas en el interior norte de Castellón

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VALENCIA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vivirá un domingo marcado por el aumento notable de las temperaturas máximas en el interior norte de Castellón y por los cielos poco nubosos, con intervalos nubosos por la tarde, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas.

Las mínimas experimentarán descensos ligeros, mientras que las máximas estarán en aumento, que será ligero en Alicante y notable en el interior norte de Castellón, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto al viento, soplarán rachas flojas de componente oeste, que serán de componente sur en horas centrales en el litoral con aumentos ocasionales de intensidad en ambas zonas.

En las capitales, las máximas serán de 24 grados en Alicante, Castelló de la Plana y València y las mínimas, de 14º, 12º y 13º en cada una de ellas, respectivamente.