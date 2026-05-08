La Comunitat vivirá un sábado con chubascos fuertes y el lunes subirán las temperaturas superando los 25°C en el litoral

Archivo - Lluvia en València - ROBER SOLSONA - Archivo

VALÈNCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana amanecerá este sábado con chubascos que avanzarán de sur a norte y afectarán en primer lugar a Alicante y luego a Valencia y Castellón. También es probable que las precipitaciones sean localmente fuertes y ocasionalmente acompañadas de tormenta.

Por contra, en la próxima semana subirán las temperaturas y las zonas de litoral superarán los 25°C, según ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana en un mensaje publicado en la red social 'X'.

A partir de este sábado por la tarde, el viento en capas bajas irá girando a poniente de sur a norte, con lo que irán cesando las lluvias. El domingo será un día más tranquilo, con menos nubes y temperaturas máximas con ascenso notable. Aunque no se descartan precipitaciones débiles en el interior.

El giro de viento a poniente en capas bajas se va a consolidar la primera mitad de la semana que viene, por lo que las temperaturas desde el lunes superarán claramente los 25°C en el litoral y zonas próximas. Por tanto, la previsión es de temperaturas máximas durante los próximos siete días.

ALERTA AMARILLA

También, Aemet ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas para este sábado. En concreto, la alerta se extiende por toda la provincia de Alicante, todo el litoral de Valencia y Castellón, así como el interior sur de Valencia y el interior norte de Castellón.

El aviso amarillo se ha decretado entre las 9 y las 16 horas en Valencia y Alicante, y entre las 11 y las 18 horas en Castellón. Las precipitaciones serán de intensidad fuerte y pueden acumular 20 litros por metro cuadrado en una hora.