La Comunitat vuelve a arrancar la semana con rachas fuertes de viento y alerta amarilla

Archivo - Así amanece en Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha vuelto a arrancar la semana con rachas muy fuertes de viento del oeste y noroeste en el interior, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha recordado que la autonomía se encuentra en alerta amarilla.

Esta jornada, además, habrá intervalos nubosos y predominarán las nubes medias y altas, han indicado las mismas fuentes.

Por su parte, las temperaturas subirán, de forma notable las mínimas en el interior de la Comunitat.