Sacañet, el municipio de la Comunitat Valenciana que más días ha registrado rachas fuertes de viento este 2026

VALÈNCIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El municipio castellonense de Sacañet, en la comarca de l'Alt Palància, es la localidad de la Comunitat Valenciana que más días ha registrado fuertes rachas de viento (por encima de 70 km/h) este año 2026, con un total de 28 jornadas, mientras que en zonas de montaña destaca la cima de Aitana, con 31, según la información difundida por la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Respecto a las estaciones meteorológicas situadas en cascos urbanos o proximidades, tras Sacañet se sitúa Xodos, con 27 días; el castillo de Xixona, con 26; Vilar de Canes, la Torre de les Maçanes, la Torre d'en Besora y Relleu, con 25; la Serra d'en Galceran, Benafigos, Catí y Buñol, con 23; Llucena, Tírig, Alcoi, el Castell de Guadalest y Agres, con 22; y Rossell y Vilafranca, con 21.

Seguidamente, la zona del faro de Cullera ha registrado en lo que llevamos de año un total de 20 días con rachas de viento por encima de los 70 km/h; mientras que Sant Mateu y Benimassot han anotado 19, y Xert, Xaló, Torás, Castellfort, Bicorp y Bejís, 18.

Este mismo domingo, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha dado por finalizada la alerta roja por vientos huracanados que estaba vigente en Castellón, pero ha establecido el nivel amarillo en gran parte de la Comunitat Valenciana.