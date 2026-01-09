Un conato de incendio obliga a desalojar 40 minutos el Ayuntamiento de Calp

Conato de incendio en el Ayuntamiento de Calpe - AYUNTAMIENTO DE CALPE

ALICANTE 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calp (Alicante) ha registrado este viernes un conato de incendio provocado por un cortocircuito eléctrico que ha obligado al desalojo preventivo del personal municipal y de la ciudadanía que se encontraba en el interior del edificio. El desalojo se ha prolongado durante 40 minutos.

Este incidente se ha producido poco antes de las doce mediodía, cuando se ha detectado la salida de humo en uno de los plafones de la tercera planta, así como el derretimiento del plástico del plafón afectado, informa el consistorio.

Tras la inspección realizada por las brigadas municipales de electricidad, se ha confirmado la existencia de una pequeña llama por encima del techo.

La Policía Local de Calp ha extinguido el conato mediante el uso de dos extintores de CO2. Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos se han desplazado hasta el consistorio y han confirmado, mediante cámaras térmicas, la completa extinción del fuego.

En el operativo también han participado agentes de la Guardia Civil, mientras una ambulancia se ha desplazado hasta el lugar de los hechos.

Desde el Ayuntamiento de Calp destacan que la rápida actuación de todas los cuerpos de seguridad y emergencias y organismos implicados ha permitido que el personal y la ciudadanía pudieran volver a entrar en el edificio alrededor de a las 12.40 horas.