El concejal de Vox que llamó "idiota" a la portavoz de Compromís en Elche: "No hice una afirmación directa"

El concejal Samuel Ruiz, este miércoles en Elche (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Promoción Económica, Formación y Empleo en el Ayuntamiento de Elche (Alicante), Samuel Ruiz (Vox), quien este martes durante un pleno municipal llamó "idiota" a la portavoz de Compromís, Esther Díez, ha afirmado que, del análisis del "contexto" de su intervención en la sesión, se desprende que "no" hizo "una afirmación directa a nadie".

Así lo ha señalado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a los talleres que se llevan a cabo en la Escuela Municipal de Hostelería, al ser preguntado por este asunto.

"Yo es que no llamé idiota a nadie. Si usted analiza el contexto, yo no hice una afirmación directa a nadie. Sí que dije que, si se ponía de espaldas o si no veía lo que en la calle todo el mundo está viendo, pues eso es de idiotas", ha señalado.

El edil de Vox dice que "no" entiende "por qué se ha sacado esto de contexto". "Si usted por la mañana viene en dirección contraria a mi municipio a trabajar por la autopista, pues usted es idiota. Y si usted niega lo que está pasando en nuestras calles y, además, como bien expliqué, supone un peligro para todos los ilicitanos y, además, para mis hijos también, pues, oye, usted es idiota. Pero yo no hice ninguna afirmación directa", ha sentenciado.

El voxista, durante el pleno de este martes, llamó "idiota" a la portavoz de Compromís mientras se estaba debatiendo una moción planteada por Vox relativa al "incremento de la seguridad ciudadana, actualización de las plantillas policiales y creación de una unidad especializada en bandas".

Tras protestar Díez (Compromís) por las declaraciones del concejal de Vox, la presidenta del pleno, la edil del PP Irene Ruiz, precisó que ese término referido a la representante de Compromís no iba a constar en acta "por ser un insulto".

"Vamos a hablar claro, porque yo creo que ya toca. Lo que aquí se debate trasciende de la simple gestión. Afecta directamente a la convivencia de nuestra ciudad y de nuestros barrios. Yo respeto su ideología, pero le hablo desde la realidad de la calle", señaló Samuel Ruiz en el pleno.

"¿Usted no tiene hijos? ¿Usted no tiene sobrinos? ¿No ve lo que está ocurriendo a nuestro alrededor?", agregó el concejal de Vox, para posteriormente manifestar que, "si a estas alturas" la portavoz de Compromís "sigue pensando que el peligro es una etiqueta política que se han inventado", es que "es idiota".