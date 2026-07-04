Una concentración ante el Ayuntamiento de València alerta de la mercantilización de protección animal: "Es exterminio"

Imagen de la concentración - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una concentración, organizada por la Coordinadora Animalista de la Comunidad Valenciana (CACV), ha avisado frente al Ayuntamiento de València de la mercantilización de la protección animal, "algo muy preocupante" porque las empresas implicadas --"de control de plagas"-- "no aman a los animales": "¿Qué pasará cuando atropellen a un perro y tenga que ser operado? ¿O cuando un gato esté muy enfermo y su operación sea muy cara?".

Así lo ha puesto de relieve la presidenta de CACV, Ángela Molina, en declaraciones a Europa Press. La dirigente de la organización ha cargado contra la mercantilización de la protección animal porque las empresas involucradas, según ha insistido, "especializadas en control de plagas", "no aman" a los animales y se dedican al "exterminio" de estos.

"Nosotros --las entidades que han protegido a los animales-- somos los que conocemos a los animales y los que los sacamos adelante. Trabajamos sin animo de lucro y tenemos experiencia", ha resaltado Molina, que ha agregado que las empresas implicadas en la mercantilización de la protección animal tienen "otros objetivos", ya que "se dedican justo a lo contrario, en vez de a la protección, al exterminio".

Tal como ha señalado Molina, las empresas se guían por intereses económicos. Por ello, se ha preguntado qué pasará cuando un animal deba ser intervenido: "¿Qué pasará cuando un perro tenga que ser operado si está mayor y enfermo? ¿Y si un gato necesita una intervención de 3.000 euros? No lo sabemos, pero a lo mejor --las empresas-- consideran que no merece la pena pagar ese dinero para salvar al animal" porque "lo único que buscan es lucrarse".

"El principal miedo es que mantener un refugio implica amar a los animales y hacerlo todo por convicción y sin ánimo de lucro y estas empresas no tienen ese afecto por los animales. Cuando uno tiene empatía por el animal no lo trata de la misma manera", ha pronunciado.

Molina ha explicado que hoy "el mundo de la protección animal y la ciudadanía se han unido frente a los ayuntamientos que contratan a empresas de control de plagas para gestionar refugios y colonias felinas". Y ha denunciado que, ante los últimos acontecimientos sucedidos en la ciudad de València, en la que el servicio de recogida, acogida y adopción de los animales abandonados y perdidos de la ciudad ha sido gestionado durante más de 25 años por entidades de protección animal, el día 12 de junio los refugios municipales de Benimàmet y Nazaret pasaron a manos de una UTE de tres empresas dedicadas al control y exterminio de plagas.

Por ello, el objetivo de esta concentración era demostrar el "descontento" y recordar a los ayuntamientos que no se puede dejar el cuidado de los animales en manos de empresas que, según han insistido, se lucran con dinero público y cuyo fin social es incompatible con la protección de ningún animal.

"INDIFERENCIA"

En la concentración, organizada para que los mensajes visuales transmitan el sentir de las personas y entidades convocadas, se ha leído un manifiesto en el que se ha alertado de la "grave" situación que se está viviendo en la Comunitat Valenciana, así como en múltiples ciudades de España.

"Ante la indiferencia de los ayuntamientos, el clamor de la ciudadanía y entidades se ha convertido en la voz de los animales, la preocupación y la indignación es máxima, ante un nuevo modelo de gestión que mercantiliza la protección animal y se lucra con la vida de los animales. Los animales no están solos estamos dispuestos a trabajar para revertir la situación actual", han subrayado.