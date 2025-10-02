Una concentración en Benidorm (Alicante) denuncia la "sobrecarga de trabajo" de las camareras de hotel - CCOO

ALICANTE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una concentración convocada por CCOO celebrada en Benidorm (Alicante) ha denunciado la "sobrecarga de trabajo" de las camareras de hotel, que viven una "insoportable situación laboral" por "los ritmos de trabajo abusivos, las jornadas reducidas y unas condiciones que aumentan el riesgo" para su salud física y mental.

"Las camareras de piso garantizan la calidad del servicio hotelero, realizan una actividad estructural y básica en el hotel y, sin embargo, son tratadas de forma indigna condenándolas a la más completa precariedad", ha afirmado el sindicato en un comunicado, en referencia a un caso concreto de un establecimiento de la ciudad.

Y ha apuntado: "A unos días del Día del Trabajo Decente, debemos seguir denunciando empleos en los que las personas, sobre todo mujeres, son tratadas de forma injusta convirtiendo el trabajo en una amenaza a la salud y la dignidad".

Desde CCOO han celebrado la "buena acogida" de esta "necesaria movilización que visibiliza la dura situación laboral de las camareras de piso sobre las que recae una exigencia inasumible de faena".

Asimismo, han asegurado que "la sobrecarga de trabajo del personal de limpieza ha llegado a un nivel inaceptable", aún más "tras un verano en el que se han batido récords de pernoctaciones y ocupación de habitaciones en la hostelería, con numerosas bajas de personal que no se han cubierto".

Igualmente, han explicado que "se llega a exigir" a algunas de estas trabajadoras que hagan "hasta 30 habitaciones en ocho horas, lo que supone multiplicar la exposición a riesgos laborales y un aumento de la penosidad mental y física".

"A esta acumulación de faena, hay que sumar la atención a las zonas como pasillos y ascensores y, cuando es necesario, deben asumir otras faenas como subir la ropa de cama cuando el personal específico no llega", ha remarcado, al tiempo que ha incidido en que "la calidad del servicio exige que no se sobrecargue al personal en los momentos de mayor afluencia de público".