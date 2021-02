Una concentración pide libertad para el rapero Pablo Hasél: "València está contigo"

VALÈNCIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una concentración en la plaza del Ayuntamiento de València ha exigido durante la tarde de este martes "libertad" para el rapero Pablo Hasél y ha reivindicado la derogación de la conocida como 'ley mordaza'.

Entre aplausos, canciones del artista y gritos de "València está contigo", los participantes han secundado las movilizaciones convocadas en varias ciudades tras el arresto durante la mañaña de este martes del rapero Pablo Hasel, encerrado desde el lunes en el rectorado de la Universitat de Lleida (UdL) junto a un grupo de personas para evitar ser detenido y tener que cumplir la pena de prisión a la que le condenó la Audiencia Nacional.

En València, grupos de personas se han congregado a partir de las 19 horas en la plaza del Ayuntamiento, con distancia de seguridad entre los participantes, algunos ataviados con máscaras valencianas en las que se leía la frase 'llibertat exp' y una raya roja.

Durante la protesta, se han coreado mensajes como "esto es una mafia"; "lo llaman democracia y no lo es, es una dictadura y lo sabéis"; "Hasél, amigo, València está contigo"; "llibertat presos polítics" y "València es antifeixista".

En la misma línea, los manifestantes han escrito con tiza en el suelo 'libertad PH' y han defendido con una pancarta que 'sense llibertat no hi ha democràcia' ('sin libertad no hay democracia').