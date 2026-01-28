Una concentración pide en València la aprobación del decreto ómnibus: "No hacerlo es un ataque a la clase trabajadora"

Imagen de la concentración - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una concentración en València ha reclamado este miércoles la aprobación del decreto ómnibus del 'escudo social', que incluye la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerables, porque "no hacerlo es un ataque a la clase trabajadora".

Así lo han aseverado los portavoces de EntreBarris, PAH València y Sindicat d'Habitatge de València --entidades convocantes-- después que ayer en el Congreso no saliera, con los votos de PP, Vox y Junts, el decreto ómnibus del escudo social que incluía la revalorización de las pensiones para 2026, entre otras cuestiones.

Durante la concentración, frente a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, se han escuchado consignas como 'Que no pot ser, ni gent sense casa ni casa sense gent' --Que no puede ser, ni gente sin casa ni casa sin gente--, 'Basta ya, ni un desahucio mas', 'Hay niños en la calle y no le importa a nadie', 'Vergüenza me daría desahuciar a una familia' y 'Polítics i rendistes sou els terroristes' --Políticos y rentistas sois los terroristas--, entre otros.

También los asistentes han portado carteles que rezaban 'Habitatge universal gratuït i de qualitat' --Vivienda universal gratis y de calidad-- y 'Lluitem per a defendre el futur dels nostres fills i nets' --Luchemos para defender el futuro de nuestros hijos y nietos--.

Pablo, de EntreBarris, ha afeado a PP, Vox y Junts que ayer cayera el decreto ómnibus, algo que ha considerado un "bloqueo", a su juicio, "un ataque directo y consciente a las clases populares". Del mismo modo, ha señalado que "hacen falta soluciones estructurales, desde los barrios" con el fin de "desmercantilizar la vivienda para garantizar un hogar digno", así como "el acceso de todos (a la vivienda) y la erradicación de la desigualdad".

Por su parte, José Luis González, de PAH València, ha reprochado que este rechazo "atenta contra el hecho de tener un hogar y una pensión". "No tener un hogar, no tener un territorio digno en el que vivir, es un ataque bestial", ha insistido, al tiempo que ha avisado: "Esta lucha será larga, pero vamos a estar unidos y juntos".

Desde el Sindicat d'Habitatge de València, Julia ha señalado que la no aprobación del decreto es un "ataque directo y muy breve contra la clase trabajadora". "Más de 60.000 familias quedan desde hoy en riesgo de ser expulsadas inmediatamente y eso es la responsabilidad directa de los partidos parlamentarios", ha lamentado.

Para la portavoz, "durante esta crisis de vivienda sin precedentes, la única medida justa y efectiva es la detención total de todos los desnudamientos de quien no puede pagar el alquiler y de quien no puede pagar la hipoteca, pero también de aquellas personas que no tienen ninguna alternativa que vivir ocupando una casa", ha proclamado.

En esta línea, ha abogado también por parar los desahucios que afectan tanto a grandes como a pequeños propietarias, "porque no es más justo que una persona que tenga tres o cuatro casas tenga más derecho a tirar una persona a la calle". La portavoz, además, ha comentado que todas las fuerzas del Parlamento, de izquierdas y derechas, "comparten responsabilidad" al no aprobar el decreto.

PENSIONISTAS: "A NOSOTROS TAMBIÉN NOS DESAHUCIAN"

Por otra parte, desde Iaioflautas han mostrado su decepción y preocupación: "Nosotros, los pensionistas, estamos preocupados por esta situación porque llevamos desde el 2014 con un 15 por ciento de pérdida de nivel de vida".

"Mucha gente no puede pagar el alquilar y es desahuciada de sus casas. Tenemos que luchar para que la gente no sea desahuciada, para que el escudo social se lleve a cabo y que las pensiones se revaloricen", ha señalado y ha remarcado que "la imagen de que los pensionistas ganamos dinero es mentira".