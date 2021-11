Concentraciones, actuaciones y proyecciones visibilizan en València la violencia contra las mujeres por el 25N

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Diferentes asociaciones y administraciones han salido a las calles de València este jueves para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Los actos se han sucedido como anticipo de la manifestación convocada para las 19 horas de la tarde y han animado a la participación en esta marcha.

Por un lado, desde el Ayuntamiento de València, la concejala de Igualdad y Políticas de Género y LGTBI, Lucía Beamud, el vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, la concejala de Gestión de Recursos, Lluïsa Notario, el concejal de Turismo, Emiliano García, y el de Hacienda, Borja Sanjuán, se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento con motivo de esta efeméride.

Este año la campaña municipal, impulsada bajo el lema 'La Violencia Machista: Verla para Vencerla', ha incluido distintas actividades desde diferentes concejalías, como el festival 'Igualment-Fest', que recuperará el domingo su presencialidad, en la plaza del Ayuntamiento.

Este año, desde las 11 hasta las 14.30 horas, actuarán Dómisol Sisters, "uno de los pocos grupos valencianos de swing de los años treinta, cuarenta y cincuenta que reivindica las grandes voces femeninas de la época y aporta una escenografía y coreografía con una gran variedad de cambios y ambientada en cada momento", ha explicado Beamud; Maluks, grupo de reggae, dancehall y cumbia, "formado por jóvenes y antifascistas, declaradas abiertamente feministas y supervivientes", y Nonaisound, DJ valenciana y socióloga, "que con su presencia, planteará un cambio de paradigma y una ruptura escénica en un ambiente en el cual las cuotas de representación femenina dejan mucho que desear".

También actuarán la Joven Muixeranga de València, Paloma Orts Pascual y Batucada Tymbals Dipercusión, que reúne un grupo de personas, la mayoría mujeres, con diversidad funcional e intelectual.

Por su parte, la Diputación de Valencia ha presentado por la mañana una campaña reivindicativa bajo el lema 'Contra les violències masclistes, ACTUA!'. Esta iniciativa, impulsada desde el área de Igualdad de la corporación provincial que hace especial hincapié en el papel del hombre y en su movilización para la erradicación de la violencia contra la mujer, ha sido presentada este jueves por la mañana por la diputada de Igualdad, Eli García.

La responsable de Igualdad ha incidido en la necesidad de "reivindicar el papel del hombre en esta lucha". "Por ello hacemos este llamamiento, para que participen, se impliquen, empaticen y actúen".

La campaña cuenta con un audiovisual que se ha proyectado durante la mañana y que pretende hacer una llamada a la acción a todas las personas para la eliminación de la violencia machista. Este minidocumental está estructurado en torno a reflexiones de mujeres y hombres de referencia en la sociedad valenciana sobre su visión de la violencia machista, y los resortes que se deben activar para eliminarla por completo.

A continuación, el presidente de la Diputación, Toni Gaspar; la vicepresidenta Maria Josep Amigó; la diputada de Igualdad, Eli García, y los diputados provinciales Pilar Sarrión, Dolors Gimeno, Modesto Martínez y Rocío Gil han leído un manifiesto que fue aprobado a través de una moción en el pleno de la corporación. El acto ha contado también con la presencia de otros diputados, diputadas y miembros de la corporación.

Mediante este manifiesto, la corporación ratifica seguir impulsando y reforzando la Red de Municipios Protegidos contra la violencia de género de la Diputación de Valencia e insta al gobierno de España a la actualización y renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en las Cortes para buscar el mayor consenso político y social y de esta manera continuar mejorando la coordinación institucional, así como la implementación de los Fondos del Pacto de Estado de manera óptima.

LATIDO MARIPOSAS

La segunda parte del acto ha estado protagonizada por Latido Mariposas, entidad compuesta por Isabel Gallardo e Itziar Prats que tienen como objetivo la concienciación de la sociedad en la igualdad real y la erradicación de la violencia.

Para ello, elaboran mariposas formadas por palabras relacionadas con la solidaridad y la igualdad que se han repartido entre los asistentes a la presentación.

Asimismo, se ha expuesto el mural de una mariposa humana, que se mostró en la apertura del congreso del V Feminario Valencia 2021 celebrado el pasado 29 y 30 de octubre.

Por la mañana ha tenido lugar también la lectura de un manifiesto y una concentración en la plaza de Manises por parte de integrantes de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas del País Valenciano, de la Asociación Alanna y de la Federació de Dones Progressistes de la Comunitat Valenciana.

La programación de la Diputació por el 25N finalizará con el VI Certamen de los premios Celia Amorós, que tendrá lugar el 17 de diciembre en la Sala Alfons el Magnànim del Centre Cultural la Beneficència.

Por su parte, CCOO PV ha organizado un acto homenaje a las asesinadas por el machismo y una asamblea de delegados y delegadas para abordar las violencias que se ejercen hacia las mujeres, especialmente en el ámbito laboral. "Uno de cada cinco casos de acoso sexual se produce en los centros de trabajo", ha destacado la secretaria de Mujeres e Igualdad, Cloti Iborra.

La secretaria general de CCOO PV, Ana García Alcolea, se ha comprometido en la asamblea a luchar por la igualdad de derechos y la erradicación de todas las brechas de género. "Combatir las violencias que padecen las mujeres, no es más que defender derechos humanos", ha dicho.

Después, las delegadas y delegados sindicales se han concentrado en la plaza, donde se han nombrado a cada una de las mujeres asesinadas, "porque no queremos inmunizarnos antes esta barbaridad, no queremos que sean solo un número, no queremos que pase más", ha dicho Iborra. De forma simbólica se han quemado 30 frases con lo que las mujeres estamos #hartas de aguantar, sumándose así a la campaña estatal del movimiento feminista.

Asimismo, la asociación Por ti Mujer ha leífo un manifiesto en la estación de metro Xàtiva y ha llevado a cabo la acción 'Tomamos las calles por una denuncia segura'. Ha exigido la seguridad y protección de todas las mujeres y la renovación de un sistema judicial que no discrimine a las mujeres migrantes. Además han reclamado más campañas informativas y de prevención de violencia de género para que las mujeres conozcan la totalidad de los recursos y derechos que velan por su protección.