Conciertos de cámara, sinfónicos y otras actividades en el Palau para destacar el talento femenino por el 8M

Cartel del Palau - AYUNTAMIENTO

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música de València celebrará el Día Internacional de la Mujer, el 8M, con la segunda edición del Festival 'Compositoras a Escena', una iniciativa organizado en colaboración con la Asociación Mujeres en la Música a través de la que se ofrecerán conciertos de cámara y sinfónicos y otras actividades para destacar el talento femenino.

Así, del 1 al 8 de marzo próximos, el Palau de la Música ofrecerá "una programación variada y accesible en torno a la música compuesta por mujeres", según ha informado este recinto cultural en un comunicado. En esa programación se incluyen conciertos de cámara, propuestas sinfónicas, espectáculos familiares y proyecciones con música en directo "para poner en valor la creación musical femenina a lo largo de la historia y en la actualidad".

El director del Palau, Vicente Llimerà, ha explicado que 'Compositoras a Escena' constituye "una magnífica oportunidad para disfrutar y reconocer el talento de aquellas compositoras que han sido injustamente olvidadas" y "para poner en valor a las contemporáneas a través de formatos muy diversos". "Nuestro objetivo es el de siempre: ofrecer al público una programación de calidad, rica y diversa, basada en el mérito artístico y en la excelencia musical", ha añadido.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Mujeres en la Música, Pilar Rius, ha subrayado la "importancia" de esta iniciativa. "El festival 'Compositoras a Escena' no es solo una cita artística, es también una herramienta de visibilización y de reparación simbólica", ha remarcado.

Asimismo, ha manifestado que "programar obras de compositoras significa ampliar el canon, enriquecer la vida cultural y ofrecer referentes a las nuevas generaciones".

Rius ha destacado también "el compromiso del Palau de la Música de València". "Reconocemos y agradecemos profundamente desde la Asociación Mujeres en la Música programar una segunda edición del Festival 'Compositoras a Escena'". "Que esta iniciativa tenga continuidad demuestra una apuesta firme por lograr la igualdad en las programaciones y por la incorporación del talento de las compositoras a los escenarios principales", ha afirmado.

El festival arrancará el próximo domingo, 1 de marzo, en la Sala Rodrigo del Palau de la Música con el concierto de cámara Dreizehn 'Stockausen & Hildegarda', interpretado por las sopranos Elia Casanova y María Maciá junto a Amores Grup de Percussió. Esta propuesta combina repertorio contemporáneo y experimental, además de marcar el inicio de una semana de conciertos que exploran distintas épocas y estilos.

El 5 de marzo, la Sala Iturbi acogerá un concierto sinfónico extraordinario de la Orquesta de València, dirigida por Virginia Martínez, con la participación de Clara Andrada (flauta) y Alberto Rosado (piano). El programa combina obras de compositoras contemporáneas como Consuelo Díez y Georgina Derbez, con clásicos como la Cuarta Sinfonía de P. I. Chaikovski, "para mostrar la riqueza y el diálogo entre tradición y creación actual".

El 6 de marzo, la Sala Rodrigo recibirá nuevamente el formato de cámara con el conjunto Tasto Solo, dirigido por Guillermo Pérez, en el programa 'Aragóniai Beatrix. Reina de Hungría, en el Renacimiento'. En este caso se explorará la música histórica con instrumentos originales y técnicas interpretativas de época.

El 7 de marzo se concentrará la parte "más variada y familiar del festival". Ese día a las 10.15 horas, la Sala Rodrigo, y englobado en Mostra 365, tendrá lugar 'Musicinemas'. Será una proyección de 'Las Aventuras del Príncipe Achmed' (1926), de la cineasta Lotte Reiniger, con narración e interpretación musical en directo de Emilio Villalba y Sara Marina.

Asimismo, a las 11.30 horas, en el Hall de los Naranjos del Palau, se ofrecerá 'La Tempestad: Lilith, compositoras a contracorriente', un espectáculo musical familiar con violín barroco, viola barroca, violonchelo y clavecín. Estará dirigido por Silvia Márquez. A las 12.45 horas, la Sala Rodrigo acogerá el recital de Sarah Roper (oboe) e Ignacio Torner (piano) con obras de compositoras del siglo XX y XXI, para acercar la música contemporánea a todos los públicos.

El 7 de marzo también, a las 17.00 horas, la Sala Rodrigo será el espacio de 'Querida Lili', concierto escénico y taller sobre las hermanas Nadia Boulanger y Lili Boulanger. Esta propuesta está pensada para público familiar y combina formación y entretenimiento. A las 19.00 horas, la Sala Iturbi acogerá un concierto sinfónico con Alexandra Conunova y la Orquesta Filarmónica Eslovaca, dirigida por Daniel Raiskin. Incluirá obras de Mussorgski, Jachaturián y Ravel.

El festival culminará el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el concierto 'En clave femenina' a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de València dirigida por Clara Ziegelbauer.

"TALENTO EN IGUALDAD"

La subdirectora del Palau, Nieves Pascual, ha remarcado que la programación de 'Compositoras a Escena' "combina conciertos de cámara, sinfónicos, espectáculos familiares y cine musical para mostrar la versatilidad de la música compuesta por mujeres" y "ofrecer al público experiencias enriquecedoras y abiertas a todas las edades" con el fin de "demostrar que la música es un lenguaje universal que une tradición, innovación y talento en igualdad de condiciones" y "sin importar la época o el género".