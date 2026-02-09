El Concurso de Composición Musical dedicado a Óscar Esplá persigue "posicionar" la cultura de Alicante a nivel mundial

Presentación de la primera edición del Concurso Internacional de Composición Musical Óscar Esplá en la Diputación de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

La Diputación de Alicante ha presentado este lunes la primera edición del Concurso Internacional de Composición Musical Óscar Esplá, organizado por la Fundación Cultural La Mácula del Tiempo con la colaboración del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante (CSMA). En esta convocatoria el concurso ofrece un primer premio dotado con 6.000 euros y un accésit de 1.500 euros. El evento persigue "posicionar la cultura de Alicante en el ámbito internacional".

Las obras participantes podrán enviarse desde este lunes hasta el 30 de junio de 2026 y deben estar escritas para piano solista y orquesta de cuerda, con seis violines primeros, seis violines segundos, cuatro violas, cuatro violonchelos y dos contrabajos. Además, se valorará "la innovación basada en la interpretación de los principios actuales de la composición musical", según ha informado la institución provincial en un comunicado.

La presentación del certamen ha contado con la intervención del director del CSMA, Jesús Gómez, así como con el artista Eduardo Lastres y la crítica de arte Guillermina Perales, presidente y secretaria, respectivamente, de La Mácula del Tiempo. También ha asistido la delegada provincial de la Fundación Asisa, Paula Giménez.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha señalado que desde la institución provincial se suman a la creación de este galardón que tiene como objetivo "posicionar la cultura de Alicante en el ámbito internacional", mediante "el fomento de la investigación y creatividad musical" y "el diálogo entre la tradición e innovación", para crear así "un espacio de visibilidad a los nuevos lenguajes de creación sonora".

Por su parte, Lastres ha resaltado que confían en que estos premios "de proyección nacional e internacional" puedan "estimular el apoyo de la sociedad alicantina a la creación musical" para desarrollar "un programa de actividades que le den un mayor arraigo".

Además, el certamen cuenta con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Alicante, Casa Mediterráneo, la Fundación Asisa o la Fundación Don Biblo, entre otras, así como del catedrático Manuel Desantes y del compositor alicantino Luis Ivars, presidente honorífico de Musimagen y miembro de la directiva de ECSA.

ENTREGA DE PREMIOS

La entrega de premios se realizará en la Sala de Cámara del Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) el 13 de noviembre de 2026. Durante el acto se interpretará un programa que incluirá la interpretación de las obras ganadora del primer premio y el accésit.

El concierto correrá a cargo del pianista Jesús María Gómez Rodríguez, junto a la Orquesta Filarmonía Ciudad de Orihuela y bajo la dirección de Sixto Herrero.

Tanto la ceremonia de entrega como el concierto serán objeto de una grabación sonora y de la realización de un vídeo para su difusión en redes sociales y culturales.