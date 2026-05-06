El Concurso de Piano Óscar Esplá nace en Alicante para "impulsar y reconocer el talento joven"

Presentación del I Concurso de Piano Óscar Esplá - FUNDACIÓN MEDITERRÁNEO

ALICANTE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mediterráneo y la Fundación Sociedad de Conciertos de Alicante han presentado este miércoles el I Concurso Nacional de Piano Óscar Esplá, que nace para "impulsar y reconocer el talento pianístico joven y contribuir a la difusión de la obra de Óscar Esplá", una de las figuras "más relevantes de la música española del siglo XX, cuya trayectoria se vincula de manera estrecha con la historia cultural de la ciudad de Alicante".

Se trata de una iniciativa que cuenta con la colaboración del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante y con el apoyo del Institut Valencià de Cultura (IVC) y del Ayuntamiento de Alicante a través de la Concejalía de Cultura, detalla la Fundación Mediterráneo en un comunicado.

En la presentación han estado presentes el presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis Boyer; Fermín Crespo, en representación de la Sociedad de Conciertos de Alicante y su fundación, así como la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, y el director del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante, Jesús María Gómez.

La convocatoria se dirige a pianistas españoles o residentes en España nacidos a partir del 1 de enero de 2000. El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el 22 de abril hasta el 30 de junio de 2026, a través de la web oficial del concurso.

FASES

El certamen se desarrollará en dos fases. La primera, de carácter eliminatorio, se realizará mediante el envío de una grabación audiovisual, a partir de la cual se seleccionará a un máximo de diez candidatos.

La fase final tendrá lugar el 17 de octubre de 2026, en el Auditorio de la Fundación Mediterráneo de Alicante, donde los finalistas interpretarán un programa libre que deberá incluir, al menos, una obra de Óscar Esplá.

El jurado estará compuesto por representantes de las entidades organizadoras, junto a profesionales de reconocido prestigio en el ámbito pianístico. Su fallo será inapelable.

PREMIOS

El primer premio consistirá en la inclusión del ganador en la programación de la Sociedad de Conciertos de Alicante durante la temporada 2026-2027, con una dotación de 3.000 euros, así como en la realización de un concierto en el Auditorio de Castellón, patrocinado por el IVC, igualmente dotado con 3.000 euros, por lo que el ganador opta a un premio total de 6.000 euros. Se concederá, además, un segundo premio de 1.000 euros y el jurado podrá otorgar posibles menciones honoríficas.

La puesta en marcha de este concurso se inscribe en un contexto conmemorativo que trasciende la efeméride del cincuentenario del fallecimiento del compositor y busca "reforzar la presencia de la obra de Esplá en el repertorio actual, acercándola a nuevas generaciones de intérpretes".

Boyer ha afirmado que la participación de la institución en este nuevo proyecto "se enmarcar dentro de una línea de trabajo sostenida durante décadas, orientada a la conservación, el estudio y la difusión de los legados culturales vinculados a la historia de Alicante".

En este sentido, ha apuntado que "en el caso de Óscar Esplá se produce un desequilibrio evidente entre la proyección pública de su figura y la presencia efectiva de su obra en los circuitos musicales, una circunstancia que exige generar nuevos contextos de interpretación y escucha" y, para ello, "es un honor para la Fundación poder colaborar con la Sociedad de Conciertos, el Conservatorio Superior, el Ayuntamiento y el IVC".

Por su parte, Crespo ha puesto de manifiesto que "Esplá no solo fue un compositor excelso que fusionó nuestro folclore con la modernidad", ya que "fue también académico, director del Conservatorio Nacional y pieza clave en la restauración del Misteri d'Elx". "Su legado es nuestra brújula y este año, junto al Ayuntamiento y las principales instituciones culturales, vamos a reivindicar su figura como merece", ha apuntado.

Y ha continuado: "Con este espíritu de homenaje lanzamos este I Concurso de Piano Óscar Esplá, que nace para darle voz a su obra, atraer a jóvenes aficionados y nuevos socios que garanticen el relevo generacional de nuestra sociedad y, además, poner a Alicante en el foco nacional e internacional de la música de cámara".

Asimismo, Beldjilali, ha señalado que "es un día importante, ya que se presenta un concurso nacional con el nombre de Óscar Esplá", al tiempo que ha añadido que "se trata de un proyecto que sitúa a Alicante en el mapa cultural a nivel nacional".

Sobre el propósito de la iniciativa, ha indicado: "Nace de la necesaria colaboración entre instituciones públicas y privadas con el objetivo de reconocer y difundir la figura de uno de los compositores alicantinos más importantes, Óscar Esplá, de quien conmemoramos este año el 50 aniversario de su fallecimiento".

Finalmente, Gómez ha detallado las bases del concurso y ha subrayado que la participación del conservatorio en este proyecto responde "a la obligación de mantener y poner en valor el legado de una de las figuras más importantes de la música española del siglo XX".

Gómez ha destacado, asimismo, la "dimensión internacional y humanística" del compositor alicantino y que el concurso nace también con la voluntad de "vincular el nombre de Alicante a la música y a la cultura", impulsando, "al mismo tiempo", nuevas oportunidades para jóvenes pianistas y "reforzando la presencia de la obra de Esplá entre las nuevas generaciones de intérpretes".