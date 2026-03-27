Condenados a prisión 5 de los 6 acusados de abusar sexualmente de menores en el caso de la secta de Vistabella

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CASTELLÓ 27 Mar. (EUROPA PRESS) - -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a penas de entre tres años y medio y siete años de prisión a cinco de los seis miembros de una comunidad pseudorreligiosa asentada en una masía de la localidad de Vistabella del Maestrat (Castellón) que estaban acusados de abusar sexualmente de menores de edad, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El Tribunal les considera responsables como autores, cooperadores necesarios o cómplices de diversos delitos de abuso sexual, pero les absuelve por falta de pruebas de varias infracciones penales de las mismas características, así como del delito de asociación ilícita.

La Sala ha fijado en la sentencia, que se ha notificado este viernes a las partes y puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, indemnizaciones por un importe total de 55.000 euros a favor de cinco víctimas.

Los hechos ocurrieron entre los años 2007 y 2022 en el seno de una comunidad liderada por un hombre conocido como 'Toni' o 'Tío Toni' y que falleció hace casi cuatro años, mientras se hallaba en situación de prisión provisional por esta causa.

Según ha declarado probado la Audiencia, el líder se atribuía poderes sanadores de los que carecía y aplicaba terapias o tratamientos consistentes en imposición de manos o colocación de objetos vibradores en la zona afectada a las personas que acudían a su consulta, inicialmente ubicada en una vivienda de Castellón de la Plana, aquejadas por problemas personales, familiares, laborales o de salud, entre otros.

De este modo, sus adeptos constituyeron en torno a su liderazgo una comunidad "bajo la creencia de que era un ser especial de luz, que tenía poderes sanadores y que debían salvar al mundo", según relatan los magistrados en la resolución, que consta de 72 páginas.

El líder hacía creer a sus acólitos, especialmente a las mujeres, que esa salvación pasaba por realizar prácticas y rituales sexuales, con él mismo fundamentalmente como protagonista, "para engendrar seres de luz", y de esta manera llegó a mantener relaciones sexuales con casi todas las integrantes del grupo e incluso engendró hijos con algunas de ellas.

Con posterioridad, la comunidad se mudó a la masía denominada 'La Chaparra', situada en la localidad de Vistabella del Maestrat y en la que tuvieron lugar entre 2007, aproximadamente, y 2022, abusos sexuales a los menores de edad del grupo, quienes crecían "asumiendo un sistema de valores, creencias y principios" que imponía el 'Tío Toni', tal y como recoge la sentencia.

En este lugar, el 'Tío Toni' logró formar un grupo cohesionado y manipulado que le obedecía fielmente. Se instauró una rutina en la convivencia y un control de cada miembro de la comunidad con el otro, en especial las mujeres, con un alto grado de competitividad entre ellas por agradar al líder, que fijó los límites, la sujeción, la coerción.

Según la sentencia, en la comunidad se normalizaba la desnudez, la sexualidad, terapias sanadoras de índole sexual. El 'Tío Toni', como supuesto sanador o curandero, solía emplear artilugios de tipología sexual, tales como consoladores o vibradores, supuestamente para dar luz en los ovarios de sus víctimas.

La Sección Primera de la Audiencia de Castellón ha impuesto ahora sendas penas de tres años y medio de prisión a dos de las acusadas, entre ellas la pareja sentimental del líder del grupo, como cooperadoras necesarias de un delito de abuso sexual respecto a una misma víctima.

Asimismo, ha condenado a otra mujer a siete años de prisión como cómplice por comisión por omisión de sendos delitos de abuso sexual, ya que no hizo nada por impedir, sino que consintió, los abusos sexuales a los que sometió el líder a dos de sus hijos menores de edad.

Los magistrados han fijado en cinco años la pena de cárcel para una cuarta acusada, como cooperadora necesaria de dos delitos continuados de abuso sexual, y el mismo castigo para el quinto acusado, como autor de un delito continuado de abuso sexual respecto de otro menor de edad.