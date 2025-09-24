Condenan a un hospital por tardar 18 meses en diagnosticar un cáncer de sangre a un paciente con múltiples fracturas

VALÈNCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Valencia ha condenado a un hospital y a una aseguradora por tardar 18 meses en diagnosticar un cáncer de sangre a un paciente a pesar de sufrir múltiples fracturas óseas sin explicación y acudir repetidamente a urgencias por dolores óseos.

Así se desprende de la sentencia, en la que el juez estima la demanda interpuesta por el paciente, representado por los letrados Ica Aznar y Juan Carlos Montealegre, de la Asociación 'El Defensor del Paciente', y condena al hospital y a la aseguradora a indemnizar a la víctima por todos los daños y perjuicios ocasionados, dejando para un pleito posterior la determinación de las cantidades.

La demanda se interpuso por mala praxis médica por el retraso en el diagnóstico de un Mieloma Múltiple contra el Hospital IMED Gandía y contra Mapfre y se solicitaba que se condenase por negligencia médica a los demandados, dejando para un ulterior procedimiento la fijación y cuantificación de la indemnización, pues no era posible calcular las lesiones y secuelas en el momento de interposición de la demanda por encontrarse el paciente en tratamiento.

Esta particularidad en el procedimiento obliga a interponer ahora un segundo procedimiento para fijar la cuantía a indemnizar. Pero se trata de un segundo juicio en el que, establecida ya la negligencia médica en sentencia, solo cabe discutir el perjuicio que el retraso en el diagnóstico de Mieloma Múltiple le ha supuesto al paciente, han apuntado desde la asociación.

Los hechos se remontan a octubre de 2019 cuando el paciente comenzó a acudir al hospital por dolores óseos. Primero por fractura de tobillo y, posteriormente, cuatro fracturas vertebrales múltiples (D11, D12, L1, L2, L3, L4, L5). A los pocos meses, sufrió la fractura bilateral de ambas caderas, posteriormente la fractura de la clavícula izquierda, después una osteólisis del fémur izquierdo, recambio de prótesis de cadera derecha y fractura de fémur izquierdo.

A ello hay que añadir que el paciente acudía constantemente a urgencias refiriendo dolores óseos, de miembros superiores e inferiores, de columna y malestar general.

Las lesiones óseas sin justificación alguna, sin caídas previas ni traumatismos, junto con los dolores esqueléticos "debió hacer sospechar a los facultativos del hospital de la existencia de una enfermedad subyacente, como era el caso", entienden las mismas fuentes.

"En lugar de ello, trataron las fracturas por separado, obviando la realización durante 18 meses de una analítica específica de proteína serial que evidenciara la sospecha de esta patología. Una prueba muy sencilla, a disposición de cualquier hospital o centro médico y que, además, no cuesta más de cinco euros, por lo que debió realizarse, y no se hizo hasta la última fractura del fémur izquierdo en septiembre de 2021", han apuntado.

Al tratarse de una enfermedad poco conocida, "ha sido fundamental para el éxito del procedimiento contar con un perito hematólogo, el mayor experto de Mieloma Múltiple a nivel nacional y uno de los mejores a nivel internacional, teniendo en cuenta que los demandados contaban con cuatro peritos, con especialidades de oncología, internista, traumatología y valorador del daño corporal, todo y con eso, el criterio de la especialidad y la especificidad ha sido determinante para dictaminar a favor de esta parte", han indicado desde la asociación.

Ese retraso en el diagnóstico del Mieloma Múltiple ha ocasionado al paciente unos daños y perjuicios que serán valorados en un futuro procedimiento judicial en el que determinará la cantidad indemnizatoria.