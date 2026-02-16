Confemercats organiza una campaña de recaudación de fondos para comprar deshumificadores para familias de Grazalema

Calle convertida en río en la localidad gaditana de Grazalema tras el paso de la borrasca Leonardo. A 4 de febrero de 2026, en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

VALÈNCIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Confemercats, organización integrada en Confecomerç que agrupa a las asociaciones de vendedores de los mercados municipales de la Comunitat Valenciana, ha puesto en marcha la campaña solidaria 'Grazalema necesita tu ayuda', destinada a recaudar fondos para la compra de deshumidificadores, que se donarán a las familias afectadas por las recientes inundaciones en el municipio gaditano.

La iniciativa se impulsa tras conocer "de primera mano" la situación, trasladada por el alcalde de la localidad, donde los vecinos necesitan ayuda para restablecer sus viviendas, según ha informado la entidad en un comunicado. Los mercados municipales integrados en Confemercats han decidido movilizarse para contribuir con el material necesario para acelerar la recuperación de la vida de las familias afectadas.

La tesorera de la Junta Directiva de Confemercats y presidenta del Mercado de Paiporta (Valencia), Rut Soto, ha subrayado que esta acción nace del sentimiento profundo de empatía, de compromiso y estrecha colaboración: "Muchos mercados municipales y ciudadanos de la provincia de Valencia sufrimos en primera persona los efectos de la dana. Fueron momentos muy duros, pero recibimos una inmensa ola de solidaridad que nunca olvidaremos".

Así, ha subrayado que, en la dana, "pudimos comprobar de primera mano cuáles eran las necesidades más urgentes de los vecinos. Entre ellas, una de las más acuciantes fue la falta de deshumidificadores para poder secar las viviendas. Esa experiencia nos marcó profundamente y, precisamente por haberla vivido, sentimos hoy la responsabilidad y el compromiso de ayudar en aquello que sabemos que realmente importa".

"Queremos estar al lado de quienes lo necesitan, de quienes lo están pasando mal, de aquellos que sufrieron como nosotros el impacto de la riada", ha indicado.

Desde Confemercats recuerdan que los mercados municipales "no son solo puntos de venta, sino espacios vivos donde la ciudadanía se une y se apoya". "Los mercados siempre hemos sido un reflejo de la sociedad: cuando alguien lo necesita, respondemos. Esta campaña es una muestra más de que la solidaridad forma parte de nuestra identidad", ha añadido Soto.

Todas las personas que deseen colaborar, tanto vendedores de mercados como particulares (clientes), podrán hacerlo en los mercados municipales adheridos a la organización durante todo este mes de febrero. La recaudación obtenida, fruto de las aportaciones voluntarias, se destinará íntegramente a la compra de deshumidificadores que se distribuirán entre la población afectada.

El presidente de Confemercats, Francisco Dasí, ha apuntado que, con esta acción, "una vez más, el sector del comercio de proximidad, los mercados municipales se erigen como un pilar fundamental en situaciones de emergencia, movilizándose con rapidez y aportando soluciones concretas para mejorar la vida de quienes han sufrido las consecuencias y el impacto de estas inundaciones".

"Esta campaña vuelve a evidenciar el papel social de los mercados municipales, que además de abastecer a la ciudadanía, actúan como espacios de unión, participación, solidaridad y responsabilidad compartida", ha sostenido.