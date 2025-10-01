La conferencia científica de Sandra Ortonobes, José Luis Crespo y Javier Santaolalla llena el Museu de les Ciències

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conferencia 'Los guardianes de la ciencia' con la biomédica Sandra Ortonobes, conocida como 'La Hiperactina'; el físico José Luis Crespo y el también físico e ingeniero Javier Santaolalla ha llenado el Auditorio del Museu de les Ciències de València con cerca de 500 personas.

El evento, de libre acceso y que se enmarca en la celebración del 25 aniversario del Museu de les Ciències, ha contado con Natalia Ruiz Zelmanovitch, experta en comunicación y divulgación de la ciencia, como moderadora, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

En el acto se ha destacado la importancia de la divulgación científica y el papel de los museos para acercar la ciencia a la sociedad. La jornada ha supuesto una "oportunidad única" para los asistentes, sobre todo público joven, de escuchar en directo y plantear preguntas a estos creadores de contenido audiovisual especializado en ciencia que cuentan con millones de suscriptores en sus canales de Youtube, además de miles de seguidores en sus cuentas de redes sociales.

Cada divulgador ha aportado su visión desde su ámbito: Sandra Ortonobes, en ciencia y salud desde una perspectiva "cercana, entretenida y rigurosa"; José Luis Crespo, en torno a la física y el universo a través de la animación y el lenguaje audiovisual; y Javier Santaolalla, sobre los grandes retos de la física y la ciencia en general, con su "característico enfoque creativo y humorístico".