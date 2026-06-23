Confrides (Alicante) pide ayuda a la Generalitat ante la presencia de 116 perros hacinados en una finca de la localidad

Ayuntamiento de Confrides - AYUNTAMIENTO DE CONFRIDES

ALICANTE, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Confrides (Alicante), Rubén Picó, ha solicitado formalmente a la Generalitat Valenciana una actuación "urgente y coordinada" para resolver la situación de 116 perros localizados en una finca del municipio, un caso que, según defiende el Ayuntamiento, "excede ampliamente los recursos humanos, técnicos y económicos de una localidad de apenas 293 habitantes".

La petición ha sido trasladada a la Dirección Territorial de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de Alicante tras conocerse las conclusiones de una nueva inspección realizada por los Servicios Veterinarios Oficiales de la Oficina Comarcal Agraria de la Marina Baixa, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El informe evidencia que las "deficiencias" higiénico-sanitarias y los problemas de "hacinamiento animal" detectados en la visita anterior "no han sido corregidas y que la situación ha empeorado".

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Confrides ha activado "todas las vías administrativas a su alcance" y ha remitido un informe municipal y petición en la que reclama a la Generalitat que asuma la dirección técnica de una "inminente y colosal intervención, determine las medidas que correspondan y aporte los medios materiales y económicos necesarios para garantizar el bienestar de los animales".

Desde el consistorio recuerdan que el municipio carece de Policía Local, veterinario municipal, instalaciones de acogida y transporte especializado para animales, además de contar con una plantilla "muy reducida" de personal municipal.

Confrides está catalogado como municipio en riesgo de despoblamiento conforme a la Ley 5/2023, de 13 de abril, y dispone de una capacidad económica "muy limitada", con un presupuesto para el ejercicio 2026 de 316.863,00 euros. En este contexto, consideran "inviable afrontar en solitario una operación que podría implicar la retirada, traslado, atención veterinaria y custodia de más de un centenar de perros".

Entre las peticiones formuladas por el alcalde figura la identificación previa de plazas disponibles en centros de acogida públicos, concertados o conveniados, así como la definición de un sistema de financiación que permita cubrir los gastos derivados del transporte, la atención veterinaria, la alimentación, la identificación y la custodia de los animales.

El Ayuntamiento también ha trasladado a la Generalitat la necesidad de planificar la actuación "con antelación", especialmente después de que la protectora de animales más cercana haya comunicado que no dispone de capacidad para asumir nuevos ingresos. Esta circunstancia, según el informe municipal, "refuerza la necesidad de una respuesta supramunicipal coordinada por la administración autonómica".

El alcalde de Confrides reitera la "plena disposición" del Ayuntamiento para colaborar en todos los trámites y en la coordinación institucional que resulte necesaria, aunque insiste en que "la Generalitat debe liderar una respuesta inmediata, definir un calendario de actuación y aportar los recursos materiales y técnicos imprescindibles para resolver una situación que afecta tanto al bienestar animal como a las personas implicadas".