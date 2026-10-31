El Congreso Internacional de Música de Cine se abre con Paco Roca, Carlos Marqués-Marcet, Eduard Sola y Ana Penyas

Congreso Internacional de Música de Cine - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música de València acogerá del 6 al 8 de noviembre, la decimosegunda edición del Congreso Internacional de Música de Cine, que este año abre las puertas al guion, la dirección y el cómico. Recuperado al 2024, esta nueva edición del Congreso se enmarca en la 41.ª edición de La Mostra de València-Cinema del Mediterrani, y vuelve a las dos líneas fundacionales: ser un punto de encuentro académico y profesional sobre la creación musical para el cine y ofrecer propuestas artísticas de primer nivel.

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha destacado en un comunicado que "la música es esencial en el cine por la capacidad para narrar y emocionar". Este congreso, ha apuntado, "pone en valor esa aportación y refuerza el vínculo entre la creación musical y el audiovisual en el Palau".

En este sentido, la subdirectora de Cinematografía y Audiovisuales, Sara Mansanet, ha añadido que el encuentro entre la música y el cine es "uno de los objetivos principales del Palau de la Música y se ve reforzado con la presencia de profesionales de ambos sectores que nos acompañan para intercambiar experiencias y proyectos futuros".

El mismo día 6, la asociación de guionistas EDAV, con la colaboración de DAMA, organiza una nueva sesión de 'Palabra de Guionista' en el marco de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani.

En esta ocasión, el encuentro reunirá el guionista Eduard Sola y en la autora de cómics Ana Penyas para conversar sobre el proceso de adaptación al cine de Todo bajo el sol, la novela gráfica de Penyas que dará el salto a la animación en un largometraje producido por la compañía catalana Sábado Time.

El proyecto tiene también con la participación de RTVE y 3Cat. La charla, dirigida por el guionista Miguel Marcos, permitirá profundizar en los retos creativos que plantea trasladar una obra del lenguaje del cómico al audiovisual y también en las decisiones narrativas necesarias para preservar la esencia y construir una nueva experiencia cinematográfica.

El sábado 7, a las 18 horas, el cineasta Carlos Marqués-Marcet impartirá en la Sala Lucrecia Bori una clase magistral de dirección de intérpretes dirigido a profesionales del audiovisual, en colaboración con la Asociación Valenciana del Audiovisual (AVAV) y DAMA, que tendrá el taller práctico dirigido a profesionales domingo 8, de 10.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 20 horas. Ese mismo domingo, de 18 a 19 horas en la Sala Rodrigo, Paco Roca, acompañado por Rafa Cervera, ofrecerá una clase magistral sobre la adaptación de la novela gráfica al cine.

EL PROGRAMA SE COMPLETA CON FORMACIÓN Y MÚSICA EN DIRECTO

La subdirectora de Música y coordinadora del congreso, Nieves Pascual, ha explicado que "hemos planteado una programación que permite explorar la relación entre música e imagen desde la composición, la interpretación y la escucha".

Pascual ha explicado que el público podrá asistir a un taller de Tórtel y Jordi Sapena ha afirmado que acercará a los participantes al proceso de creación de una banda sonora, mientras que la charla de Lucía Álvarez abordará la relación entre Manuel de Falla y el cine a través de Amores brujos.

Como también ha detallado que habrá proyecciones con música en directo que permitirán experimentar como la interpretación transforma la percepción de las imágenes, tanto en un clásico como La passion de Jeanne d'Arc como en los cortometrajes que acompañará Antara Grupo.

Finalmente, ha destacado que "la participación del alumnado del Conservatorio Superior de Música de València supone, además, una oportunidad para dar a conocer nuevas creaciones y conectar la formación con la práctica artística".

De este modo, el sábado 7, Tórtel y Jordi Sapena impartirán un taller práctico de composición de música de cine (11.30 horas, Sala Lucrecia Bori), y Lucía Álvarez ofrecerá una charla sobre la película Amores brujos y la figura de Manuel de Falla (17.30 horas, Sala Rodrigo).

El domingo 8, la Sala Rodrigo proyectará el clásico La passion de Jeanne d'Arc con la banda sonora interpretada en directo por Tránsito Sonoro, en colaboración con la Asociación de Mujeres en la Música (11.30 horas), y por la tarde la Sala García Navarro acogerá la primera sesión de escucha de Meet the Composer, dirigida a profesionales y con inscripción previa (18 horas).

A continuación, Antara Grupo, formado por alumnado de las especialidades de Interpretación del Conservatorio Superior de Música de València, ofrecerá un concierto en directo en colaboración con el programa Curt Creixent del IVC (19 horas, Sala Rodrigo del Palau).

La propuesta consistirá en la interpretación en directo de música original compuesta por estudiantes de composición del Conservatorio para acompañar la proyección de una selección de cortometrajes.

El programa incluirá obras de Rubén Marín, Maya Deren, Nuria Pascual i Richard Wallace, con música de Zeynep Gedizlioglu, y del alumnado del CSMV Enrico Fumo y Diego Gimeno. Todas las obras son de estreno.

El concierto será dirigido por Voro Garcia y ofrecerá un encuentro entre la creación musical contemporánea y el cine con nuevas propuestas sonoras concebidas para dialogar en directo con la imagen.

El congreso cerrará la decimosegunda edición de 20.00 a 21.00 horas en el vestíbulo de la Sala Rodrigo con una intervención musical en directo a cargo de la sonóloga Andrea Giménez.