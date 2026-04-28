El Consejo de Ministros aprueba que las ayudas de ONG a afectados por la dana estén exentas del pago del IRPF

Archivo - El barranco del Poyo a su paso por Paiporta, a 29 de septiembre de 2025, en Paiporta - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley por el que declara exentas en el IRPF las ayudas de organizaciones como Cáritas y otras ONG a afectados por la dana que el 29 de octubre de 2024 dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

Este Real Decreto-ley, en el marco de otras medidas tributarias, declara exentas las indemnizaciones para las víctimas de abusos sexuales de la Iglesia Católica; eleva las prestaciones a la Seguridad Social para los afectados por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida y habilita un compartimento específico dentro del mecanismo extraordinario de financiación de las comunidades autónomas para gastos vinculados a la dana.

El objetivo de la medida de exención es "equiparar el tratamiento tributario de estas donaciones respecto al de las ayudas concedidas por las empresas a sus trabajadores y familiares afectados por esta catástrofe, que ya estaban exentas". En la misma línea, el Real Decreto-ley confirma que las ayudas para los afectados de la dana que dio la Comunitat Valenciana están exentas de tributación en el IRPF, una medida que ya se incluyó en el Real Decreto- ley que no fue convalidado el pasado mes de enero.

No obstante, por vía interpretativa, la Agencia Tributaria aclaró que estas ayudas no tributaban en la Campaña de la Renta 2025 que está actualmente en vigor. El Real Decreto-ley "refuerza la seguridad jurídica y garantiza que esa exención se mantendrá también para el año 2026", señala el Ministerio de Hacienda.

El texto incluye otras medidas que "perseveran" en las ayudas aprobadas por la dana que afectó a la provincia de Valencia entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. En este sentido, se incluye una habilitación para establecer para el año 2026 una línea específica dentro de los Mecanismos Extraordinarios de Financiación para gastos vinculados a la catástrofe.

"SENSIBILIDAD"

Esta medida, que permitirá financiar unos 1.300 millones este año para la Comunitat Valenciana, ya se incluyó en un Real-Decreto Ley aprobado en diciembre, pero fue rechazado en el Congreso de los Diputados. Ahora se vuelve a incluir y el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha pedido "sensibilidad" a los grupos parlamentarios para que esta vez "sí pueda salir adelante", según ha informado el Ministerio de Hacienda.

Esta línea de financiación ya se habilitó en los años 2024 y 2025, cuando se asignaron 3.064 millones a la Comunitat Valenciana, que utilizó 1.600 millones, ha apuntado ese departamento.

Atendiendo también a la petición de los ayuntamientos, el Ministerio de Hacienda establece que los gastos derivados de la dana "no se contabilizarán a efectos del cumplimiento de las reglas fiscales". Es decir, esos gastos "no computarán en lo establecido por la Ley de Estabilidad, ni se exigirá a esos ayuntamientos la elaboración de planes económico-financieros".