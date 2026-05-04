El Consejo Rector del Patronato de Turismo aprueba el contrato de puntos de lectura en las playas de Castelló - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 4 May. (EUROPA PRESS) - -

El Consejo Rector del Patronato de Turismo aprobó la pasada semana, en sesión ordinaria, la contratación del servicio de gestión de actividades lúdicas, personal y uniformidad en los puntos de información turística ubicados en las playas del Serradal, Pinar y Gurugú. Este contrato, que asciende a un total de 68.000 euros, permitirá consolidar y ampliar la oferta de servicios en el litoral castellonense de cara a la temporada estival.

La actuación contempla una programación integral que abarca desde la organización de actividades recreativas y juegos infantiles hasta la incorporación de nuevos fondos bibliográficos para las bibliotecas de playa, un recurso cada vez más demandado por los usuarios. Asimismo, el contrato incluye la dotación de uniformidad y la contratación de personal especializado que garantizará una atención de calidad en los puntos de información turística, contribuyendo a mejorar la experiencia tanto de residentes como de visitantes.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha subrayado que se sigue avanzando "de forma decidida" en la mejora continua de las playas, "con el objetivo de que estén plenamente preparadas para afrontar la temporada alta en las mejores condiciones posibles, ofreciendo servicios renovados, modernos y adaptados a las necesidades actuales de los usuarios".

En este sentido, ha señalado que no se trata únicamente de mantener las playas, sino de dar un paso más allá, incorporando propuestas que enriquezcan la experiencia y que conviertan el litoral en un espacio dinámico, atractivo y pensado para todos los públicos.

Miralles ha incidido en que las playas de Castellón son uno de los principales reclamos turísticos y, por ello, se trabaja durante todo el año para reforzar su calidad, su accesibilidad y su oferta complementaria, "con iniciativas que fomentan tanto el ocio familiar como el turismo cultural y sostenible". Además, ha destacado que la apuesta por las bibliotecas de playa y las actividades lúdicas responde a una demanda creciente por parte de las familias, que buscan espacios donde combinar descanso, entretenimiento y aprendizaje en un entorno privilegiado como es el litoral.

En relación con los puntos de información turística, la edil ha explicado que es fundamental garantizar un servicio cercano, profesional y eficaz, capaz de orientar y atender a quienes visitan Castelló, facilitando información actualizada sobre todos los recursos turísticos de la ciudad. En esta línea, ha añadido que "reforzar estos espacios supone también mejorar la imagen de Castellón como destino, ofreciendo una atención de calidad desde el primer momento".

Por último, Miralles ha concluido que continúan trabajando con una hoja de ruta clara para consolidar las playas como "un referente turístico a nivel autonómico y nacional", cuidando cada detalle y apostando por una oferta "que combine calidad, innovación y servicios pensados para el disfrute de toda la ciudadanía y de quienes eligen Castellón como destino".