Consejo Valenciano de Personas Mayores pide "urgentemente" un Plan de Actuación en residencias

Lanzan un "mensaje de optimismo": "Tenemos grandes profesionales y lo están demostrando día a día arriesgando sus vidas"

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Valenciano de Personas Mayores (CVPM) afirma, ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, que es "urgente" un Plan de Actuación en residencias de mayores públicas y privadas y centros sociosanitarios "porque es donde se encuentra la población más vulnerable por edad, enfermedades crónicas, morbilidad y posibilidades de contagio".

La entidad ha hecho público un comunicado en el que traslada "un mensaje de apoyo y de solidaridad a todas las organizaciones de personas mayores y a todas las personas de la Comunitat Valenciana, especialmente" a las de edad avanzada.

El consejo informa de que el pasado 10 de marzo mantuvo una reunión con la directora general de las Personas Mayores de la Conselleria de Igualdad, Mercedes Santiago, donde, después de valorar la situación de la alerta sanitaria, entre otros temas, la entidad se puso a su disposición para colaborar en lo que fuera necesario.

"Las personas mayores, --manifiestan--, al igual que el conjunto de la sociedad, estamos consternados por la dimensión creciente de esta infección que afecta al mundo entero, aunque como nos informan las autoridades sanitarias, somos los mayores el grupo de riesgo más preocupante, donde el COVID-19, puede tener más incidencia (razones de edad, diversas patologías, etc.), no solo en España, sino en todos los países donde ha aparecido el virus".

"Somos conocedores de la paralización, de toda la actividad de nuestras respectivas entidades, incluso antes, de que lo indicaran las Autoridades, hogares de jubilados, CEAMS, CIMS, las organizaciones sindicales, etc., eso ha sido un gesto de responsabilidad y de solidaridad por parte de todas las organizaciones de mayores, para evitar posibles contagios, hasta que se decretó el estado de alarma por el Gobierno de España, que nos obliga a todas las personas a quedarnos en nuestra casa", añaden.

La campaña 'QuedateEnCasa' es una propuesta directa y clara para evitar el contacto personal que es la puerta de entrada de la enfermedad, es la mejor medida que se puede tomar ante la propagación de un virus tan contagiosos y tan social como este y ha pasado a ser un imperativo que nuestros gobernantes han formulado para no colapsar el Sistema Sanitario y por el bien de todos, especialmente como medida de protección a nuestros mayores.

No obstante, advierten de su preocupación por cómo puede afectar esa necesidad de quedarse en casa a muchas de las personas mayores viven solas y, se ven necesitadas de la solidaridad de vecinos y familiares.

Por ello, consideran que es "especialmente necesario apremiar a las autoridades sanitarias para que diseñen medidas que permitan precisamente eso, aislar y permitir que nuestros mayores no entren en contacto con personas contagiadas o no transmitan ellos mismos la pandemia, pero, no a costa de su salud y de su bienestar".

Aseguran que están conociendo los datos de las personas que residen en residencias y son "escalofriantes por el número de infectados y fallecidos".

Además, recuerdan que la campaña 'AislarYaFueraDeResidencia, que impulsa la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, alude a la colaboración de todos los recursos y servicios sociosanitarios (servicios de geriatría, hospitales, hospitales de media estancia, residencias, etc.) para diagnosticar la situación, planificar medidas, dotar de personal y de material para realizar una actuación eficaz.

El CVPM --que reconoce la labor del personal sociosanitario de los Centros Residenciales, de los profesionales del área sanitaria , la Conselleria de Igualtat y las fuerzas de seguridad-- quieren lanzar "un mensaje de optimismo": "En la confianza --dicen-- de que pronto saldremos de esta situación, si seguimos las recomendaciones de las autoridades sanitarias, tenemos grandes profesionales y lo están demostrando día a día arriesgando sus vidas, tengamos confianza en ellos y ellas y con nuestro Sistema público de Salud".

OFRECIMIENTO A COLABORAR

Asimismo, los miembros del CVPM se ofrecen a colaborar con los representantes sociales y sanitarios para consultas, asesoramiento y diseño de los mecanismos, recursos y actuaciones que tengan como finalidad una gestión valiente que proporcione niveles de bienestar y seguridad tanto a los mayores que permanecen en sus casa como a los que residen en instituciones u otros medios de convivencia.

"Estamos seguros que sacaremos lecciones muy positivas de esta situación, que nos permitirá construir un sistema resistente de bienestar social, basado en unos servicios públicos potentes, donde la sanidad, la educación, los servicios sociales, la ley de la dependencia se fortalezcan debidamente, para afrontar futuros retos como el actual, en la Comunitat Valenciana, en España y en la Unión Europea", concluyen.