El Consell acudirá a la comisión mixta de la dana con "lealtad reivindicativa" para exigir infraestructuras hidráulicas

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. - GVA

VALÈNCIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha señalado que la Generalitat Valenciana acudirá este miércoles con "lealtad institucional reivindicativa" a la primera reunión de la comisión mixta con el Gobierno para la reconstrucción, donde su prioridad será reclamar la ejecución de obras en infraestructuras hidráulicas.

Así lo ha señalado durante en un desayuno de Nueva Economía Fórum que ha protagonizado este lunes, y cuya presentación ha corrido a cargo del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

Al acto han asistido otros integrantes del Consell y la alcaldesa de València, María José Catalá; la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, junto a representantes empresariales y de la sociedad civil.

La comisión mixta entre el Gobierno y la Generalitat para la reconstrucción y recuperación tras los daños provocados en la Comunitat Valenciana por la Dana del 29 de octubre de 2024 celebrará su primera reunión este miércoles, 18 de febrero, en la localidad valenciana de Riba-roja.

Martínez Mus ha lamentado que "han tenido que pasar 463 días" desde la dana "para que el Consejo de Ministros autorice" la creación de la comisión, mientras que en el caso de La Palma se constituyño nueve días después de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. "Esta situación, a ojos de los ciudadanos no solo es incomprensible, sino que es inadmisible".

A preguntas de los medios, ha explicado que para él "la prioridad" en la reunión de este miércoles será la ejecución de obras hidráulicas. "Creo que es de verdad lo que la gente nos lleva pidiendo desde el primer día, que hagamos lo que haga falta para que lo que pasó no pase, o al menos no pase en la misma dimensión. Creo que es la primera obligación y donde teníamos que haber puesto el foco desde el primer día", ha expuesto.

Martínez Mus ha admitido que su sensación antes del encuentro "no puede ser optimista, visto lo visto", porque "se ha tardado demasiado en constituir esa comisión mixta, incluso en algún momento hasta se ridiculizó esa petición o esa intención".

"TODAS LAS GANAS DE COLABORAR"

No obstante, ha asegurado que el gobierno valenciano acude "con todas las ganas de colaborar", porque la ciudadanía pide que "nos pongamos de acuerdo". "Nuestra voluntad va a ser siempre colaborativa, pero añádele una tercera palabra: reivindicativa. Lealtad institucional reivindicativa, y cabe todo. Yo puedo tener un socio con el que me pueda entender más o menos, pero lo que no puedo dejar es de exigirle que haga su parte del trabajo", ha manifestado.

Durante su intervención, el conseller ha destacado que la Generalitat ha movilizado más de 665 millones de euros en inversiones en infraestructuras hidráulicas de más de 300 municipios.

Preguntado por si cree que la Generalitat puede mejorar la capacidad hidráulica y la reconstrucción sin el Gobierno, Martínez Mus ha señalado que la administración autonómica ha hecho hasta ahora lo que podía "y un poco más". "Tú vas ahora a Torrent, a Aldaia, y todos los puentes y carreteras que pasaron estaban destrozados y ahora está como si no hubiera pasado nada. Está nuevo, está hecho", ha destacado.

"TODO LO VAN A PAGAR NUESTROS HIJOS"

Mus ha dado ese trabajo "por cumplido" pero ha lamentado que es "un esfuerzo hecho solo y a costa de los valencianos" porque "no ha habido ni un euro de fuera". "Todo lo van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos porque es a cambio de deuda futura", ha reprochado, y ha apuntado que el motivo es "pura voluntad política".

Respecto a si ve un cambio de tono por parte del Ejecutivo central, el vicepresidente tercero ha señalado: "El tono a lo mejor puede haber bajado, no lo sé, eso que lo interpreten los ciudadanos. Yo mi sensación es que cuando hay que poner el arroz en la paella no llega, no ha llegado nunca y sigue sin llegar".