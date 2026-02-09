El Consell advierte a Morant: "A mayor vínculo con Sánchez, mayor castigo electoral y aquí se puede multiplicar"

Archivo - El l portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina - GVA - Archivo

VALÈNCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha recalcado este lunes que los resultados conseguidos en las elecciones de Aragón por la candidata socialista y exministra, Pilar Alegría, han demostrado que "a mayor vínculo con Pedro Sánchez, mayor castigo electoral", por lo advertido a la secretaria general del PSPV, Diana Morant: "Cuando el perfil de una candidata socialista es exclusivamente una prolongación de Pedro Sánchez, no es descartable que el castigo extremeño y aragonés se vea multiplicado en Valencia".

Barrachina, en rueda de prensa, ha felicitado al ganador de las elecciones, el candidato popular Jorge Azcón, y ha resaltado que su triunfo supone "un respaldo" a "las políticas de centroderecha del president, Juanfran Pérez Llorca".

En ese sentido, ha apuntado que la ex ministra y portavoz del Gobierno de Sánchez y candidata a la presidencia de Aragón ha sido "penalizada" por sus vínculos a Sánchez y "lógicamente Diana Morant como ministra de Sánchez pues tiene la misma valoración por parte de los valencianos".

Barrachina ha recordado "la magistral frase" de Morant de este fin de semana en la que afirmó que Sánchez es "un referente mundial para la socialdemocracia" y al respecto ha apuntado: "Es verdaderamente llamativo que en los últimos tres años en España, donde se le conoce más que a nivel mundial, haya perdido las últimas ocho convocatorias electorales".

"Por tanto, cuando el perfil de una candidata socialista es exclusivamente una prolongación de Pedro Sánchez, no es descartable que el castigo extremeño y aragonés se vea multiplicado en Valencia. Buenas tardes, conseller".

En es sentido, ha insistido en que "en este ciclo electoral comenzado en Extremadura ha habido cinco provincias españolas que han votado todas en la misma dirección, con una penalización máxima al partido de Pedro Sánchez y apoyo a los partidos de centroderecha".

Preguntado por si considera a los de Abascal como de centroderecha, ha apuntado: "La calificación de dónde sitúo a Vox se lo dejo lógicamente a ellos. Yo me sitúo en el centroderecha político".

Barrachina ha recalcado que "la mejor traslación" ne la Comunitat Valenciana es "la de seguir trabajando porque la extrapolación buena es la que hagan cada uno de los trabajadores de nuestro Gobierno valenciano para cumplir lo prometido".

En ese sentido, ha destacado que la tendencia demostrada en Extremadura y Aragón es "lógicamente a un respaldo a las políticas de centroderecha de Pérez Llorca de la supresión del impuesto a la muerte, 600.000 padres eligiendo lengua para sus hijos, o la eficacia en los servicios públicos con reducción de listas de espera o gratuidad 0 a 3 años. "Nuestras propuestas y nuestro proyecto se siente reforzadas y también nuestro proyecto", ha subrayado.

Así, ha recalcado que en la vecina de Teruel, provincia "hermana", el primer partido ha sido el PP con "holgura", el segundo ha sido Vox y el PSOE es ya es la tercera fuerza en la provincia más vecina a la comunidad valenciana que ha tenido elecciones.

PLAN NACIONAL DEL AGUA

Por otra parte, preguntado por el rechazado de Azcón a un trasvase del Ebro, ha señalado que "respeta" su opinión y ha recalcado que tanto el Gobierno valenciano como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, creen que España "necesita un Plan Hidrológico Nacional porque España no tiene un problema de falta de agua, sino de falta de solidaridad".

Por ello, ve "infame" que el Gobierno de Pedro Sánchez "niegue un plan nacional del agua para España, recorte el trasvase del Tajo-Segura y las desalinizadoras que necesitamos estén por hacer" mientras que "esté financiando un plan nacional del agua en Marruecos, que es un país amigo pero competidor de nuestros agricultores".

